影／寒流夜租車停重劃區 台南警逮毒鴛鴦起獲毒品
「這未免也太多了啦！」台南市警三分局安中派出所員警23日寒冷雨中深夜，發現有輛租賃車停在九份子重劃區路邊，見警車靠近便欲駛離，形跡可疑，員警上前盤查，37歲林姓駕駛及37歲許姓女乘客神情緊張，眼尖瞥見林男手提包內有異物，當場查獲安非他命、毒咖啡包及使用過的吸食工具，這對毒鴛鴦只好坦承施用毒品。
林男坦承，毒品及毒咖啡包皆為他所有。警方將兩人帶返所偵辦，兩人均坦承施用毒品。經尿液初篩，林男呈二、三級毒品陽性反應、許女則呈二級毒品陽性反應。
警方調查，安中所員警巡邏經過九份子重劃區路邊，當時寒冷雨中深夜，且地處昏暗空曠，發現有部租賃車見警車靠近便欲駛離，形跡可疑。經警方攔查後，林男及許女神色慌張，與警對話過程支支吾吾，進一步盤查後發現兩人均有毒品前科。
眼尖員警見林男手提包內有異物，經他翻動後即見毒品吸食器及安非他命，「這是什麼，藥仔嗎」，員警又在車上搜出大量毒咖啡包，直呼「這未免也太多了啦！」
當場查獲林男涉持有安非他命5包計9.93克、毒咖啡包50包，合計289.23公克，以及使用過的安非他命吸食器和K盤，警方依涉毒品危害防制條例，將兩人移送台南地檢署，檢方訊後，林男沒錢交保而被限制住居所，許女則無保飭回。
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