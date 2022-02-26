4歲女兒被男友餵毒死亡 媽媽協助棄屍被判1年2月

前年震驚社會的4歲彭姓女童遭媽媽的居陳姓男友凌虐餵毒致死案，一審依殺人等罪將陳男判無期徒刑，協助棄屍的蔡男被判刑1年2月、媽媽彭女被判刑1年10月，其中彭女不服上訴，台中高分院以彭女參與棄屍程度比陳男、蔡男為輕，一審判決過重，不符比例原則， 認彭女上訴有理由，遂撤銷一審判決，依「共同遺棄屍體罪」改判彭女1年2月。可上訴。

判決書指出，彭女與陳男、蔡男盤朋友關係，而彭女於2019年間與丈夫離婚後，撫養年幼的彭姓女童，住在台中市北屯區。自2020年元月間起，彭女與陳男交往後，陳多次前往 北屯居處過夜或與彭姓女童獨處一室，彭女任由陳單獨帶女兒外出。

陳男於2020年6月7日下午，在中市大里區分租套房內，餵食彭姓女童甲基安非他命及FM2等毒品，導致彭姓女童呼吸功能抑制而窒息死亡（陳男所涉殺人等罪部分，由二審另行審結），陳確認女童已無生命跡象後，找蔡男（判刑1年2月確定）、及彭女協助棄屍。

彭女雖覺女兒死因有疑，唯恐自己因女兒死亡而負有刑事責任，而協助棄屍。經檢察官於前年8月中旬接獲檢舉情資，乃於同年9月間指揮警方至北屯居住處及南投縣執行搜索，並於名間鄉某建物旁樹下發現彭姓女童遺體。一審依遺棄屍體罪將彭女判刑1年10月。

彭女不服提起上訴，指出陳男餵食她女兒毒品後，發現已無生命跡象，告知蔡聯繫她，她雖覺女兒死因有疑，但因陳、蔡平常即有暴力行為，她與陳相處處於弱勢，礙於陳口頭威脅如告知他人，將會對她家人不利，她為保護家人，因而不敢告知家人，更不敢告知警方，女兒死亡後，她身心備受煎熬，3個月不敢回家，在外三餐不繼，亦曾數度去祭拜女兒。

彭女請法官考量她雖知情不報，但並無積極遺棄女兒屍體的行為；而她現有穩定工作，為家中經濟支柱之一，家中尚有母親、2名幼子需扶養，請求從輕量刑並給予緩刑宣告。

二審合議庭以彭女發現幼女死亡後，雖未將甲童屍體妥適安葬，而任由陳、蔡棄置、掩埋屍體，但彭女並無參與陳、蔡遺棄屍體積極行為，彭女所犯遺棄屍體罪、參與程度顯與陳、蔡為輕，陳此部分被判刑1年10月、蔡1年2月，有違比例原則，因此撤銷改判。