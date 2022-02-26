向竹聯幫借貸80萬還遭拘禁被毆手指骨折 警逮黑幫成員

新北市沈姓男子在范姓友人介紹下，玩賭博線上百家樂，慘輸80萬元，沈男找上竹聯幫東堂東旭會林姓成員借貸80萬元還賭債，日前沈被押走討債，遭虐打導致手指骨折，沈母匯款45萬元還債，他被逼簽百萬元本票後被丟包，台北市信義警分局獲報後，逮捕討債的竹聯幫東堂成員。

這個月初，林姓成員為討回借款，開車到新北市搭載沈男，沈的范姓與張姓友人等3人，到台北市嘉興街一處宮廟地下室協商債務。

東旭會周姓會長現身，控制三人行動逼債，期間沈被口罩蒙眼，遭人持棍棒虐打，還被幫眾嗆聲哪隻手賭就打哪隻手，最後手指骨折，更因恐慌引發肌肉溶解症。

范姓男子表示要找父親出面處理，被放走後先開溜，沈、張被拘禁一天後，沈母匯款45萬元，沈簽下百萬元本票後，兩人被丟包八里地區，沈獲釋後前往醫院急救。

警方24日持搜索票、拘票，兵分多路至雙北地區將周姓主嫌等8名犯嫌拘提到案，同步針對犯嫌聚集、經營行業等據點執行搜索，查扣新台幣40餘萬元、甩鞭、折疊刀、子彈、空白本票、手機及第三級毒品等證物。