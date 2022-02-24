不爽女友鬧脾氣先落跑 男旅館內涉吸毒噴漆搞破壞

40歲鍾姓男子偕同39歲謝姓女友日前投宿台南市東區某旅館，因故發生爭執，見謝女憤而離去，在房內噴漆塗鴉洩恨，退房後房務人員發現房間面目全非，現場留有毒品吸食器及1小包白色粉末。警方到場採證，初步檢驗白色粉末是K他命，昨天循線在仁德區另家旅館找到這對情侶，依涉毀損及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台南市警一分局後甲派出所於21日接獲旅館業者報案，指房務人員清潔旅客退房的房間時，發現房內牆壁竟遭噴漆塗鴉，且現場留有毒品吸食器及一小包白色粉末(毛重0.25公克)，警方獲報後立即受理偵辦。

經掌握當日房客名單，警方立即鎖定鍾男及謝女子涉有重嫌，昨天循線查知這對情侶可能出現處所，經埋伏守候，順利於下午在仁德區某旅館查獲這對情侶。鍾男見警方找上門，深知事跡敗露，難逃法網，只好乖乖配合警方調查。