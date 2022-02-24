快訊

俄羅斯入侵遠非「有限行動」？ 烏克蘭總統頒布戒嚴令

綠營誰戰侯友宜？林佳龍被點名 恐是黨內一廂情願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不爽女友鬧脾氣先落跑 男旅館內涉吸毒噴漆搞破壞

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

40歲鍾姓男子偕同39歲謝姓女友日前投宿台南市東區某旅館，因故發生爭執，見謝女憤而離去，在房內噴漆塗鴉洩恨，退房後房務人員發現房間面目全非，現場留有毒品吸食器及1小包白色粉末。警方到場採證，初步檢驗白色粉末是K他命，昨天循線在仁德區另家旅館找到這對情侶，依涉毀損及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台南市警一分局後甲派出所於21日接獲旅館業者報案，指房務人員清潔旅客退房的房間時，發現房內牆壁竟遭噴漆塗鴉，且現場留有毒品吸食器及一小包白色粉末(毛重0.25公克)，警方獲報後立即受理偵辦。

經掌握當日房客名單，警方立即鎖定鍾男及謝女子涉有重嫌，昨天循線查知這對情侶可能出現處所，經埋伏守候，順利於下午在仁德區某旅館查獲這對情侶。鍾男見警方找上門，深知事跡敗露，難逃法網，只好乖乖配合警方調查。

警方調查，這對情侶因細故發生爭執，在謝女憤而離去後，鍾男涉在房內施用毒品後，四處噴漆塗鴉搞破壞，發洩心中不滿情緒。全案依毀損罪及毒品危害防制條例函送台南地檢署偵辦。

警方鎖定鍾男及謝女子涉有重嫌，昨天循線查知這對情侶可能出現處所，經埋伏守候，順利在仁德區某旅館查獲這對情侶。記者邵心杰／翻攝
警方鎖定鍾男及謝女子涉有重嫌，昨天循線查知這對情侶可能出現處所，經埋伏守候，順利在仁德區某旅館查獲這對情侶。記者邵心杰／翻攝
鍾姓男子偕同謝姓女友投宿旅館，因細故發生爭執，謝女憤而離去後，鍾男涉在房內施用毒品後，四處噴漆塗鴉搞破壞。記者邵心杰／翻攝
鍾姓男子偕同謝姓女友投宿旅館，因細故發生爭執，謝女憤而離去後，鍾男涉在房內施用毒品後，四處噴漆塗鴉搞破壞。記者邵心杰／翻攝
房務人員清潔旅客退房的房間時，發現房內牆壁竟遭噴漆塗鴉，且現場留有毒品吸食器及一小包白色粉末，報警處理。記者邵心杰／翻攝
房務人員清潔旅客退房的房間時，發現房內牆壁竟遭噴漆塗鴉，且現場留有毒品吸食器及一小包白色粉末，報警處理。記者邵心杰／翻攝

毒品 情侶 台南

延伸閱讀

挺友助陣施虐、逼簽百萬本票 男子被判7年4月

小情侶半年13次性行為！女友未滿16歲 男遭判1年徒刑

新北檢推「一站式新案說明會」 盼增吸毒緩起訴率

少年隊查毒驚見逆天長腿妹 她用毒十年懊悔戒不掉

相關新聞

不爽女友鬧脾氣先落跑 男旅館內涉吸毒噴漆搞破壞

40歲鍾姓男子偕同39歲謝姓女友日前投宿台南市東區某旅館，因故發生爭執，見謝女憤而離去，在房內噴漆塗鴉洩恨，退房後房務人...

員警面前闖紅燈 通緝犯當場自投羅網

高雄陳姓男子涉及毒品案件，去年被高雄地檢署發布通緝，本月19日陳男因闖紅燈被警察攔下，發現他通緝犯身分，且正好是員警正要...

高市警查毒搜出罕見安毒藥丸 藥頭不認卻被妻子出賣了

高雄市刑大偵六隊日前破獲毒咖啡分裝廠，查獲橘紅色藥丸千餘顆，承辦官警起初以為藥丸是常見的「一粒眠」，進一步檢驗成分卻是甲...

河堤大盜膠布掩飾胎記 員警寒夜苦候辨識查獲

台北市文山區住宅近日遭竊，民眾損失11萬元報警處理，警方調閱相關資料，比對歹徒犯案手法及外觀特徵，鎖定1名年約50歲的林...

板橋情殺 健身教練疑殺女友再自砍

卅五歲健身教練張姓男子疑因感情糾紛，前晚在租屋處悶死廿八歲同居黃姓女友，再持五十公分長砍刀刺胸尋短；警方獲報到場破門見張...

新店槍擊案疑用6百萬買凶殺人 幕後主嫌案發前潛逃杜拜

男子黃泳群去年在新北市新店區「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸被遣返羈押。警方懷疑毒品糾紛引起，查出幕後主嫌疑花6百萬元買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。