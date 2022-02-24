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不爽女友鬧脾氣先落跑 男旅館內涉吸毒噴漆搞破壞
40歲鍾姓男子偕同39歲謝姓女友日前投宿台南市東區某旅館，因故發生爭執，見謝女憤而離去，在房內噴漆塗鴉洩恨，退房後房務人員發現房間面目全非，現場留有毒品吸食器及1小包白色粉末。警方到場採證，初步檢驗白色粉末是K他命，昨天循線在仁德區另家旅館找到這對情侶，依涉毀損及毒品危害防制條例罪嫌送辦。
台南市警一分局後甲派出所於21日接獲旅館業者報案，指房務人員清潔旅客退房的房間時，發現房內牆壁竟遭噴漆塗鴉，且現場留有毒品吸食器及一小包白色粉末(毛重0.25公克)，警方獲報後立即受理偵辦。
經掌握當日房客名單，警方立即鎖定鍾男及謝女子涉有重嫌，昨天循線查知這對情侶可能出現處所，經埋伏守候，順利於下午在仁德區某旅館查獲這對情侶。鍾男見警方找上門，深知事跡敗露，難逃法網，只好乖乖配合警方調查。
警方調查，這對情侶因細故發生爭執，在謝女憤而離去後，鍾男涉在房內施用毒品後，四處噴漆塗鴉搞破壞，發洩心中不滿情緒。全案依毀損罪及毒品危害防制條例函送台南地檢署偵辦。
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