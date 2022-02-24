快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市警查毒搜出罕見安毒藥丸 藥頭不認卻被妻子出賣了

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市刑大偵六隊日前破獲毒咖啡分裝廠，查獲橘紅色藥丸千餘顆，承辦官警起初以為藥丸是常見的「一粒眠」，進一步檢驗成分卻是甲基安非他命；遭逮的鍾姓主嫌否認分裝、販售，但他的妻子許女卻坦承參與分裝，警方詢問後，將鍾嫌、鍾嫌妻子許女、鍾姓男子、林姓男子等4人依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，安非他命常見是白色晶體，透過點火燃燒，吸食毒煙達到興奮效果，鍾嫌等人是將橘色小藥丸磨成粉狀，再混裝成毒咖啡包，以口服方式吸食，因此藥丸形式的安非他命非常罕見。

高雄市刑大去年5月分查緝約百餘包毒咖啡包，警方循毒品網絡向上溯源，掌握鍾姓男子（22歲）與妻子許女（20歲），涉嫌經營分裝工廠，將毒咖啡包往下批發給其他藥腳。

警方歷經半年蒐證、跟監，今年1月前往鍾嫌等人位於楠梓區的租屋處搜索，當場逮捕屋內的許女，並查扣千餘顆橘色藥丸、果汁粉、分裝袋、磅秤等物，之後陸續逮到在逃的鍾姓主嫌及鍾姓（19歲）、林姓（22歲）友人。

起初，警方以為查扣的橘色小藥丸，疑似為常見的毒品「一粒眠」，為求慎重，經送往相關單位化驗後，確認內含有二級毒品甲基安非他命成分。

警方調查，鍾嫌等人取得橘色小藥丸後，再進一步磨成粉末，與果汁粉混裝成毒咖啡包販售，一顆藥丸約可混裝數包毒咖啡，不排除已有部分成品流入市面；因藥丸外觀與常見慢性病處方藥相似，疑似利用這類無害的外觀，躲避警方追緝。

4人遭逮後，許女等人供稱參與分裝，但否認販賣，鍾姓主嫌一概否認，撇清與毒品關係，全案警詢後，4人被依違反毒品危害防制條例送辦。

警方逮到鍾姓、許姓等4名犯嫌，全案警詢後，4人被依違反毒品危害防制條例送辦。圖/讀者提供
警方逮到鍾姓、許姓等4名犯嫌，全案警詢後，4人被依違反毒品危害防制條例送辦。圖/讀者提供
鍾嫌等人將磨碎的安非他命藥丸混裝後，製成毒咖啡包對外販售。記者張議晨／攝影
鍾嫌等人將磨碎的安非他命藥丸混裝後，製成毒咖啡包對外販售。記者張議晨／攝影
警方查扣的果汁粉，鍾嫌等人將磨碎的藥丸混裝後，製成毒咖啡包對外販售。記者張議晨／攝影
警方查扣的果汁粉，鍾嫌等人將磨碎的藥丸混裝後，製成毒咖啡包對外販售。記者張議晨／攝影

毒品 咖啡

延伸閱讀

高市110年交通事故死傷人數下降 市府：酒駕取締列重點

高市都委會審議通過大社區段徵收區 帶動舊城區發展

後勁溪水黑到不行 高市環保局查原來是泥沙

228連假將至 高市交通局預告：避開景點壅塞時段

相關新聞

員警面前闖紅燈 通緝犯當場自投羅網

高雄陳姓男子涉及毒品案件，去年被高雄地檢署發布通緝，本月19日陳男因闖紅燈被警察攔下，發現他通緝犯身分，且正好是員警正要...

高市警查毒搜出罕見安毒藥丸 藥頭不認卻被妻子出賣了

高雄市刑大偵六隊日前破獲毒咖啡分裝廠，查獲橘紅色藥丸千餘顆，承辦官警起初以為藥丸是常見的「一粒眠」，進一步檢驗成分卻是甲...

河堤大盜膠布掩飾胎記 員警寒夜苦候辨識查獲

台北市文山區住宅近日遭竊，民眾損失11萬元報警處理，警方調閱相關資料，比對歹徒犯案手法及外觀特徵，鎖定1名年約50歲的林...

板橋情殺 健身教練疑殺女友再自砍

卅五歲健身教練張姓男子疑因感情糾紛，前晚在租屋處悶死廿八歲同居黃姓女友，再持五十公分長砍刀刺胸尋短；警方獲報到場破門見張...

新店槍擊案疑用6百萬買凶殺人 幕後主嫌案發前潛逃杜拜

男子黃泳群去年在新北市新店區「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸被遣返羈押。警方懷疑毒品糾紛引起，查出幕後主嫌疑花6百萬元買...

台中、彰化槍擊釀人命 刑事局掃蕩查6槍148發子彈

台中、彰化在今年1月、2月間有槍擊案，造成人命傷亡，其中台中東區槍手因債務問題，槍殺朋友，彰化則是網紅「丟丟妹」叔父家遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。