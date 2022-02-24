高市警查毒搜出罕見安毒藥丸 藥頭不認卻被妻子出賣了

高雄市刑大偵六隊日前破獲毒咖啡分裝廠，查獲橘紅色藥丸千餘顆，承辦官警起初以為藥丸是常見的「一粒眠」，進一步檢驗成分卻是甲基安非他命；遭逮的鍾姓主嫌否認分裝、販售，但他的妻子許女卻坦承參與分裝，警方詢問後，將鍾嫌、鍾嫌妻子許女、鍾姓男子、林姓男子等4人依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，安非他命常見是白色晶體，透過點火燃燒，吸食毒煙達到興奮效果，鍾嫌等人是將橘色小藥丸磨成粉狀，再混裝成毒咖啡包，以口服方式吸食，因此藥丸形式的安非他命非常罕見。

高雄市刑大去年5月分查緝約百餘包毒咖啡包，警方循毒品網絡向上溯源，掌握鍾姓男子（22歲）與妻子許女（20歲），涉嫌經營分裝工廠，將毒咖啡包往下批發給其他藥腳。

警方歷經半年蒐證、跟監，今年1月前往鍾嫌等人位於楠梓區的租屋處搜索，當場逮捕屋內的許女，並查扣千餘顆橘色藥丸、果汁粉、分裝袋、磅秤等物，之後陸續逮到在逃的鍾姓主嫌及鍾姓（19歲）、林姓（22歲）友人。

起初，警方以為查扣的橘色小藥丸，疑似為常見的毒品「一粒眠」，為求慎重，經送往相關單位化驗後，確認內含有二級毒品甲基安非他命成分。

警方調查，鍾嫌等人取得橘色小藥丸後，再進一步磨成粉末，與果汁粉混裝成毒咖啡包販售，一顆藥丸約可混裝數包毒咖啡，不排除已有部分成品流入市面；因藥丸外觀與常見慢性病處方藥相似，疑似利用這類無害的外觀，躲避警方追緝。