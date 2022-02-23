新店槍擊案疑用6百萬買凶殺人 幕後主嫌案發前潛逃杜拜
男子黃泳群去年在新北市新店區「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸被遣返羈押。警方懷疑毒品糾紛引起，查出幕後主嫌疑花6百萬元買凶殺人，案發前搭機赴杜拜轉機，已請求國外協查。
專案小組多次借詢黃，分析手機通聯、通訊軟體等資料，查出主嫌疑透過張姓男子找上陳姓男子，陳再找黃「執行任務」，懷疑張、陳協助準備作案用槍枝及車輛。
檢警去年12月23日拘提張，訊後聲押禁見獲准；昨天再拘陳，令60萬元交保，他籌不出保金被羈押禁見。據了解，在押3名犯嫌說詞避重就輕，檢警尚在連結事證，殺人動機不明。
黃泳群有毒品前科，去年11月22日上午在新店山區別墅外連開4槍狙殺何男，下午搭機潛逃大陸廈門，入住防疫旅館。
刑事局請求陸方遣返，隔月8日派員押返黃，成為去年首名從大陸遣返的刑事犯。黃在台北松山機場下機癲癇發作，警方戒護送醫，法官、檢察官視訊開庭後羈押禁見。
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