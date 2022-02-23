台中、彰化槍擊釀人命 刑事局掃蕩查6槍148發子彈

台中、彰化在今年1月、2月間有槍擊案，造成人命傷亡，其中台中東區槍手因債務問題，槍殺朋友，彰化則是網紅「丟丟妹」叔父家遭歹徒強盜，歹徒遇警方攻堅時，飲彈身亡，刑事局中打為改善治安，展開北中南掃蕩黑槍，從去年12月至今年2月間陸續收網，帶回徐姓男子等5名涉案人，查獲2把制式手槍、4把改造手槍及148發子彈等贓證物，其中徐涉毒品罪已被判刑10年，逃亡期間仍擁槍自重，都被警方繩之以法。

刑事局中打第五隊表示，近期發生多起黑道幫派分子擁槍自重，及持槍犯案情形，為改善治安環境，消弭瓦解黑道幫派不法勢力，及遏止黑道幫派旗下成員取得不法槍械進而持槍犯案，警政署全力掃蕩非法槍械，中打根據情資線索展開調查，與新北市、台中市、彰化縣、高雄市等地警局，成立專案小組共同偵辦。

刑事局中打在完成分別在去年12月22日至今年2月21日，陸續收網，在新北、台中、雲林、高雄等地，帶回徐姓（36歲）、吳姓（27歲）、魏姓（44歲）、林姓（36歲）、宋姓男子（25歲）等人，查扣土耳其製TriStar T100制式手槍2把、非制式手槍4把、模擬槍2把、槍枝半成品2把、子彈148發、彈殼、彈頭1批、小型車床、電鑽、鑽尾及固定鉗等相關改造槍枝用工具等證物。

辦案人員發現，涉案人多有前科素行，其中徐姓男子已涉毒品案，被判刑10年定讞，需要發監執行，沒想到逃亡了2個多月後，藏身在高雄市，還持有2把土耳其的制式手槍，幸好即時將他逮捕歸案，才沒有造成後續危害。

刑事局中打表示，非法槍彈為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於2020年06月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到五年以上，併科新臺幣1000萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。