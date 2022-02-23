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新北新店咖啡商命案續追查 法官再羈押1人
新北市新店區咖啡商何姓男子去年被男子黃泳群槍殺致死，黃聲請羈押禁見獲准，檢警昨天拘提共犯陳憲民到案，檢方複訊後先命以60萬元交保，但陳覓保無著，改聲請羈押，台北地方法院審理，今天裁定陳羈押禁見。
據調查，45歲的咖啡商何姓男子2021年11月22日被發現跌落自家樓梯，且頸上有2處槍傷，經送醫急救後不治。
警方調查命案，鎖定男子黃泳群涉有重嫌，不過，黃犯案當天即潛逃到大陸廈門，刑事局於12月8日透過兩岸共打協議機制，押解黃泳群返台受審，以犯殺人重罪聲押黃獲准。
警方專案小組昨天繼續拘提陳憲民到案，移送台北地檢署複訊，承辦檢察官認為陳犯罪嫌疑重大，先依殺人罪諭令陳以60萬元交保，後對陳聲請羈押禁見。
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