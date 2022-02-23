北市歹徒追討賭債竟砍人押人 警奔新竹逮6嫌

北市1名35歲邱女因積欠賭債，其住處日前有多人登門討債，同住簡姓男友人上前理論竟遭毆打、砍傷，另3名友人還被擄走，警方獲報循線於19日在新竹逮6嫌送辦，有2嫌仍在逃。

台北市警察局大安分局今天舉行記者會，偵查隊長謝志鑫表示，17日接獲轄內1間醫院通報有民眾因刀傷就醫，立即派員趕赴現場了解。

經調查發現，傷者35歲簡姓男子和邱女等多名友人共同承租位於通化街的1處日租套房，17日案發日上午突然有多名不明身分男女登門，向邱女催討積欠的新台幣40多萬元賭債，簡男見狀上前理論，竟遭對方持球棒、西瓜刀毆打、砍傷。

此外，同住的劉男等3名友人還遭歹徒強押上車，且不知去向。

警方立即成立專案小組偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮，經漏夜調閱監視器追查蛛絲馬跡，迅速掌握涉案犯嫌為7男1女和逃逸動向。

專案小組見時機成熟，於19日下午趕赴新竹縣新埔鎮1處空置農舍展開緝捕行動，現場逮捕6嫌，並尋獲遭強押3男，以及起獲改造手槍、子彈和毒品愷他命等贓證物。

全案詢後依涉妨害自由、傷害、毒品及槍砲等罪移送北檢偵辦，並持續追緝在逃2嫌，以及釐清是否有黑幫成員參與。