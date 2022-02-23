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酒吧幹部替小姐出頭討賠償 拿7酒瓶狂砸酒客頭遭訴
台中市林姓男子在去年底前往中區某酒店喝酒，期間與女公關有糾紛，林通知冷姓、蕭姓幹部到店內，蕭在詢問狀況時，與林發生口角，蕭拿7支酒瓶狂砸林的頭部，冷勸架後，林欲離開，又被蕭拉回，欲持續拿酒瓶毆打，遭人制止，期間林辱罵觀戰的張姓男子，張加入戰局、徒手毆打林，造成林腦出血，台中地檢署今偵結，依殺人未遂起訴蕭、林。
起訴指出，林姓男子在去年12月中旬前往中區自由路酒吧，因酒後店內張姓女公關玩遊戲時，辱罵三字經，雙方因而有糾紛，林通知該店冷姓幹部到場，當時冷與蕭姓幹部（45歲）一起，所以冷、蕭一同前往，但冷在櫃台置物櫃放物品時，蕭已與林理論，林認為蕭以質問語氣，態度不佳，雙方發生口角，蕭一氣之下，持桌面酒瓶，狂砸林的頭部，一共砸了7支酒瓶。
冷姓幹部見肢體衝突發生，趕緊上前勸架，將二人拉開，林原欲往店外走，沒想到又被蕭拉回店內，蕭欲持櫃台酒瓶、招牌架繼續毆打林，但都被冷搶走，林在過程中，疑似辱罵蕭陣營、在旁觀戰的張姓男子（26歲），張加入戰局，徒手毆打林，林被蕭、張二人攻擊後，造成腦出血、腦血腫、癲癇等傷勢，警方獲報到場，查獲二人到案。
蕭姓男子承認，有在店內處理糾紛，並要求林賠償女公關，而在旁的張姓男子有持手機，錄下林承諾賠償3.6萬的過程。張姓男子也供稱，蕭有用酒瓶攻擊林，打了蠻多次，也說自己因遭到林辱罵，有搧林兩巴掌、打了一拳。
台中地檢署偵結，依殺人未遂罪，起訴蕭、張，另外張有妨害性自主前科，在2017年執行完畢，又在5年內犯下有期徒刑之罪，為累犯，建請院方依法加重其刑。
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