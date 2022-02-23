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新北檢推「一站式新案說明會」 盼增吸毒緩起訴率
新北地檢署自去年起推動毒品緩起訴多元處遇，將吸毒者定位兼具「病人」與「犯人」特質，針對個別吸毒者再犯因素進行治療或改善，盼藉此協助吸毒者成功戒癮、適應社會、降低再犯率，並於今天正式推動「一站式新案說明會」，結合吸毒者所需報到的多個單位到醫療院所，使吸毒者到醫療院所出席一次說明會即可，不必像往常在各單位奔波。
檢方在會中提到，原先吸毒者需到地檢署進行複訊後再到醫院接受治療。「一站式新案說明會」於去年與毒品緩起訴多元處遇一同開始，因遇到疫情影響，直至今天才正式推動，往後說明會將設置在醫療院所內，集結毒品危害危害防制中心、醫療機構與地檢署資源，吸毒者只需前往醫院由醫師評估是否適合予以緩起訴處分，檢方收到報告後以此作為偵結依據之一，如吸毒者獲緩起訴處分，就可以按照緩起訴但書進行治療或尋求協助。
檢察長徐錫祥指出，文獻提到毒品再犯原因有用藥渴求、心癮、意志不堅、家庭與就業等原因，若針對吸毒者個別化進行如替代療法、情緒因應等治療，或就業、環境改造等協助，應對降低再犯率有莫大作用，新北檢因此於去年推動毒品緩起訴多元處遇，結合醫療、建立就業服務平台等，更將「入住自願提供勒戒集中住所的教晨曦會戒毒中途之家」列入緩起訴條件，目前全台約有8間戒毒村，另統計去年共有1200名吸毒者獲緩起訴處分，占比2%，預計明年將提升到28%。
徐錫祥說，今天推動「一站式新案說明會」，也是希望能整合吸毒者所需資源，讓吸毒者不必到處跑，省下麻煩，才會提升吸毒者接受協助的意願，落實「治療勝於處罰」、「醫療先於司法」。
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