高雄警查毒遭開車衝撞 警開15槍歹徒棄車脫逃

高雄市警前鎮分局2月21日查緝毒品，在高雄市鳥松區遭涉案歹徒開車衝撞2輛偵防車，查捕員警及時閃避未受傷，並立即對歹徒的座車連開15槍，歹徒仍衝過警方防線逃脫，不久棄車逃逸，警方在車內搜出5小包安非他命，查出顏姓男子涉案。顏今天向警方投案，由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

顏姓男子等3人搭乘的轎車衝過警方防線後，在1公里外的鳥松區神農路棄車逃逸。記者林保光／翻攝

據了解，2月21日3點多，高雄市警前鎮分局動員12名警力，開3輛警用偵防車，到高雄市鳥松區查緝毒品，警方在鳥松區中正路46巷口埋伏，直等到顏姓男子（31歲）等3名涉案人，搭同輛白色轎車開出巷口，警方事先以2輛偵防車堵住巷口，全員下車等候緝捕對方，不料，顏等人所乘的轎車一靠近巷口，警方亮出身分攔車，竟加速衝撞。

顏等人所乘轎車撞向2輛偵防車，支援查緝行動的前鎮警分局復興路派出所李姓警員立即對空鳴槍，偵查隊朱姓、簡姓偵查佐在對方的轎車撞偵查車後，也馬上開槍。警方共開15槍，但對方仍衝破警方防線，加速逃離。

警方開車追上，不久在1公里外的鳥松區神農路，發現嫌犯等人棄車逃逸。警方在車內找到5包安非他命、K他命淨重近50公克。