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板橋情侶一死一傷命案 二人皆健身教練還是同居情侶

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區金門街昨晚發生情侶一死一傷命案，疑似張姓男友勒死黃姓女友再持50公分長的大砍刀刺胸尋短，據了解，二人都是健身教練兼同居男女朋友。張男因左胸傷勢導致有血胸及氣胸現象，今天凌晨手術後，目前仍在加護病房住院觀察中，確實原因有待張男清醒後由警方進一步調查釐清。

新北市板板橋區金門街昨晚發生情侶一死一傷命案，張姓男子疑似勒死黃姓女友再持50公分長的大砍刀刺胸尋短，據了解，二人都是健身教練兼同居男女朋友。記者王長鼎／翻攝
新北市板板橋區金門街昨晚發生情侶一死一傷命案，張姓男子疑似勒死黃姓女友再持50公分長的大砍刀刺胸尋短，據了解，二人都是健身教練兼同居男女朋友。記者王長鼎／翻攝

據了解，死者黃女（28歲）與35歲張姓男子都在板橋區一間連鎖健身中心從事教練工作，二人是同事兼情侶關係，雙方交往近9個月，同居在板橋區金門街一處出租舊公寓，曾因個性不合鬧過分手卻又復合。

板橋警方昨晚9時11分獲報，板橋區金門街一處民宅內疑有民眾尋短，須要協助救護的案件，轄區沙崙派出所派遣線上警力會同消防人員趕赴到場，按門鈴示意開門卻遭屋內張姓男子（35歲）拒絕，警消評估現場情況緊急，動用破門器材，於晚上9時40分破門進入屋內。

「讓我死，不要救我。」警消進屋後，在房間床上發現張男右手持長約50公分的大砍刀架在脖子上，左手抱著黃女在懷中，躺臥在床上，而張男胸口有2處明顯刀傷，身旁黃女已無生命跡象，緊急將2人送往醫院急救。因黃姓女子身上無明顯外傷，最後仍宣告不治，醫師初步認定疑似缺氧性死亡，張男因左胸傷勢導致有血胸及氣胸現象，送醫手術後，目前住進加護病房，暫無生命危險。

據了解，警方調閱案發地點監視器畫面，發現黃女昨晚7時許，買了晚餐返回租屋處，張男隨後也回家，昨晚9時，張男打電話給健身中心同事，要朋友幫忙處理後事及照顧其媽媽，健身中心同事驚覺有異連忙報警，但仍慢了一步無法救回黃女一命。

死者雙親接獲警方消息，昨晚連夜從台中住處北上，看到已天人永隔的女兒，哀痛不已。警方不排除雙方疑似感情糾紛發生激烈爭執，張男一時情緒失控而行凶。確實原因有待張男清醒後由警方進一步調查釐清。

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新北市板板橋區金門街昨晚發生情侶一死一傷命案，張姓男子疑似勒死黃姓女友再持50公分長的大砍刀刺胸尋短，據了解，二人都是健身教練兼同居男女朋友。記者王長鼎／翻攝
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新北市板板橋區金門街昨晚發生情侶一死一傷命案，張姓男子疑似勒死黃姓女友再持50公分長的大砍刀刺胸尋短，據了解，二人都是健身教練兼同居男女朋友。記者王長鼎／翻攝

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