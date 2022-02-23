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少年隊查毒驚見逆天長腿妹 她用毒十年懊悔戒不掉

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市警察局少年隊日前在三民區一處民宅破獲毒趴，其中1名吸毒女子小柔（化名），擁有逆天長腿，外表不輸小模，高中起吸毒至今已10年，首次遭逮。警詢時小柔滿臉懊悔「本以為可以控制，誰知道沒有回頭路」，連男友都吸毒，願以自身例子當樣板，鼓勵少年「毒品碰不得」。

小柔（左）擁有逆天長腿，姣好外貌下卻是用毒10年的年輕正妹，首次遭到警方查緝滿臉懊悔，「本以為可以控制，誰知道吸毒沒有回頭路」。圖／讀者提供
小柔（左）擁有逆天長腿，姣好外貌下卻是用毒10年的年輕正妹，首次遭到警方查緝滿臉懊悔，「本以為可以控制，誰知道吸毒沒有回頭路」。圖／讀者提供

少年隊日前接獲通報，派員前往三民區一處民宅查緝，進屋時發現小柔與張姓友人、吳姓情侶檔等人在房內施用毒品，警方在屋內扣得5包毒咖啡，吳姓屋主發現員警進屋查緝，才知道兒子原來用毒許久，一度不知所措。

其中在場的小柔，因擁有逆天長腿，姣好的外貌引起員警好奇「怎麼會吸毒？」起初帶回少年隊偵詢時，小柔不發一語，少年隊長王春生一番苦口「是不是高中交到壞朋友」、「還是求學時遇人不淑」，王春生的一番話，讓小柔突然敞開心房說「本以為可以控制，誰知道碰了毒才知道沒有回頭路」。

小柔回憶，她高中時遇到朋友，出於好奇嘗試接觸毒品，本來以為毒癮可以控制，想吃就吃，想不用就不用，沒想到一接觸下去，再也沒辦法回頭。在酒吧擔任公關的小柔，平時靠著毒咖啡「放空自我」，將毒品當成紓壓的管道，一碰就是10年。

日前遭警方查緝時，小柔正好與3名好友正在用毒，小柔坦承攜帶咖啡包與好友使用，她說，本以為低調在毒海沉淪可以平安度過，但仍躲不過警方的查緝，10年的用毒經歷她充滿後悔，卻始終戒不掉毒癮。不僅小柔吸毒，她的現任男友也因用毒，日前才被送往勒戒。

警方查扣毒咖啡包毛重約3.7公克，其中含有微量二級毒品成分，全案警詢後，警方將4人朝毒品危害防制條例送辦。小柔知道自己接受法律制裁，主動提供時下流行的毒品術語，願意以過來人的立場，協助警方宣導，她說，「希望用我自己的例子，提醒年輕人毒品真的碰不得。」

王春生表示，毒咖啡包在製造過程加入了不明的成分及劑量，常造成吸毒者使用過量後身體無法負荷「猝死」，呼籲民眾勿因一時好奇而碰觸毒品，或食用來路不明物品，避免因一時不慎染上毒癮，家長如發現子女有施用毒品時，應即時通報警方處理。

小柔被逮後，不僅主動提供新興毒品相關訊息，也希望以自己當例子，勸像她一樣的年輕人萬萬不得碰毒品。圖／讀者提供
小柔被逮後，不僅主動提供新興毒品相關訊息，也希望以自己當例子，勸像她一樣的年輕人萬萬不得碰毒品。圖／讀者提供
小柔被逮後，不僅主動提供新興毒品相關訊息，也希望以自己當例子，勸像她一樣的年輕人萬萬不得碰毒品。圖／讀者提供
小柔被逮後，不僅主動提供新興毒品相關訊息，也希望以自己當例子，勸像她一樣的年輕人萬萬不得碰毒品。圖／讀者提供

毒品 吸毒

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