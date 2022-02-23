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王牌房仲兼當大麻小農？符合2條件讓他毒品重罪變緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蕭姓房仲業績佳、在房產圈內小有名氣，但他自稱想省錢竟在家搭棚種大麻，警方破獲查扣3株活體、電子磅秤一度懷疑他販毒；法院比對證據，認為蕭是為供己施用，毒品無外流，依刑法第59條情堪憫恕、司法院釋字790號解釋2度減刑，依毒品罪判他1年6月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，蕭男2018年底在桃園市某KTV內向不明人士購買乾燥大麻花，因發現裡面還有些許種子，就打算自己種植栽培，並上網閱覽技術自行搭棚，添購風扇、燈具、肥料及二氧化碳生成器等專業工具，將住家打造成小型的大麻農場。

結果蕭成功種出3株活大麻，因去年3月基隆警方接獲情資到場搜索才曝光，當時還在蕭的住處內發現電子磅秤、捲煙紙等物，一度懷疑他想販賣，經檢方依毒品罪嫌起訴；審理時，蕭就栽種大麻部分坦承不諱，並有相關查扣證物佐證。

法院認為，蕭當初是購買大麻花後，在裡頭發現種子才栽種，之後種出也僅有3株，再參酌查獲現場的栽種環境、扣得物等，可見其規模甚小，非屬大型或營利目的而栽種，應認其違法情節輕微。

法院還說，蕭男是為了供給施用而少量栽種大麻，未查獲有外流情形，考量其犯罪動機、危害程度，認為其犯罪情狀顯可憫恕，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，並依司法院釋字第790號解釋，再遞減之。

法院也審酌，蕭男是為了節省施用大麻的開銷才栽種，犯後坦承、數量非巨，且他過去也沒有毒品前科，且蕭犯後表現悔意主動參與公益捐助，也有正常工作、家庭。

審理後依意圖供製造毒品之用，而栽種大麻，判蕭有期徒刑1年6月，緩刑4年，應向公庫支付15萬元，向公益團體提供240小時勞務。 

大麻示意圖。圖／報系資料照
大麻示意圖。圖／報系資料照

大麻 毒品

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