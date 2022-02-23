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毒品混裝益生飲 電商疫情收入差賣K被逮
台中警方去年調查一起毒品案溯源，查出毒品上手是在網路經營電商的林姓男子，夥同共犯涉販售毒品，警方經連月蒐證後，去年底收網抓3人；林為掩人耳目，利用益生菌的假包裝放毒品，包裝印有「一兆兩千億好菌」字樣，警方提醒，毒品包裝以假亂真，容易誤食，需提高警覺。
台中市警局刑警大隊偵四隊在去年7月間，根據一起毒品案向上溯源，並報請台中地檢署湯股檢察官指揮偵辦，發現林姓男子（27歲）平時在蝦皮等網路購物平台，販售服飾、食品、雜貨，但疑因疫情期間收入不佳，加上林過去有毒癮，有管道可取得毒品，為了謀生，轉而從「買家變賣家」，夥同江姓、管姓男子在手機通訊軟體微信，成立「發財當舖」群組販毒。
市刑大偵四隊經連月調查，在去年底收網抓人，帶回林等三人，並查扣第三級毒品K他命12小包(毛重約50公克)、毒品咖啡包240包(毛重約1218公克)、液態毒果汁瓶8罐（毛重56公克）、及工作手機4具、毒品分裝袋、K盤等贓證物，毒品市價初估為20萬餘元。
警方發現，林等人販售的毒品，利用「益生飲」的外包裝掩人耳目，包裝還寫有「一兆兩千億的好菌」等標語，與市售營養商品如出一轍，企圖以假亂真，干擾檢警辦案，民眾單從看外包裝根本無從識別，經鑑驗後，確認都是三、四級毒品。
全案警詢時，林等人對於毒品上手交代不清，經移送後，台中地檢署偵結，將林等三人依毒品危害防制條例罪起訴。
台中市刑大表示，近年毒販動起歪腦筋不斷將新興毒品包裝推陳出新，民眾從外觀根本無法辨別是毒品，容易造成誤食以致染上惡習，警方除呼籲民眾勇於拒絕毒品，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。
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