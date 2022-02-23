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疑6百萬買凶殺人 新店咖啡商狙擊奪命行情曝光

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

新店槍擊案嫌犯黃泳群。圖／聯合報系資料照片
新店槍擊案嫌犯黃泳群。圖／聯合報系資料照片
新店咖啡商遭狙擊命案有重大進展。檢警調查，槍手黃泳群疑收受幕後藏鏡人6百萬元，專程從高雄北上狙殺何姓咖啡商，專案小組過濾相關線索，初步掌握這名藏鏡人的身分與背景，並發現他在案發後已潛逃出境，還曾輾轉前往中東地區藏匿，目前試圖透過司法互助管道捉拿主謀，懷疑教唆殺人動機與鉅量毒品有關。

專案小組昨天搜索拘提綽號「憲雞」的陳姓共犯到案，台北地檢署認為，陳男並非槍擊案關鍵角色，訊後命陳男60萬元交保，但陳男湊不出保金，檢方以覓保無著為由，改向法院聲請羈押。

去年11月22日，何姓咖啡進口商（45歲）送完小孩上學返家，遭黃泳群近距離行刑式狙擊，頭、頸連中4槍，送醫不治。黃泳群犯後開借來的車逃逸，將車停放IKEA新店賣場後變裝，搭計程車到北市龍山寺捷運站，再變裝轉搭另輛計程車前往桃園機場，將凶槍丟棄到航廈聯外道路水溝，最後搭機潛逃廈門。

黃泳群原以為計畫天衣無縫，沒想到刑事局查出他的身分，請大陸公安幫遣返黃男返台，大陸公安同意後，刑事局採「朱雪璋模式」，全身穿著防疫隔離衣、戴口罩及護目鏡，前往廈門高崎國際機場空橋，由廈門公安局交付黃男，刑事局幹員將黃男遣返回台。

黃泳群抵台後癲癇發作，先送往仁愛醫院治療，經醫師評估無礙後，隔天被檢察官以視訊方式訊問，訊後以殺人重罪，且有逃亡串證之虞聲請羈押禁見獲准。檢方後來提訊黃男出庭，黃男被突破心防，交代部分槍擊案情，有望讓破案出現曙光。

桃園機場 公安 咖啡

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