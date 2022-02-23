林姿妙複訊後 被地檢署依貪汙治罪條例聲請羈押禁見

檢廉二度搜索追查弊案，宜蘭縣長林姿妙今晨5點多，遭地檢署依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，稍早林姿妙的女兒林羿伶及農業處長康立和也被聲請覊押禁見。

前立委楊吉雄胞弟楊耀火原本被聲請羈押禁見，後來5點左右改裁定，諭知以150萬元交保。

至於林姿妙的兒子林佑澤原本聲押，後來也改為200萬元交保。

檢廉此次搜索約談10多人，目前有9人被檢方依貪汙治罪條例偵辦，除3人聲押，楊耀火及林佑澤改裁交保後，另外交保的還有建設處都市計畫科長龍非池及財政稅務局長盧天龍各以15萬元交保。