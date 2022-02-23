林姿妙兒子林佑澤被依貪汙治罪條例，遭檢察官聲押禁見。記者潘俊宏/攝影 宜蘭縣長林姿妙、兒女及縣府官員昨天遭檢廉搜索約談，今天凌晨3點50分，林姿妙的兒子林佑澤複訊後，遭宜蘭地檢署

依貪汙治罪條例聲押禁見，稍早林姿妙的女兒林羿伶、農業處長康立和及前立委楊吉雄胞兄楊耀火，也被聲請羈押禁見。

檢廉此次搜索約談10多人，截至目前有8人被檢方依貪汙治罪條例偵辦，結果農業處長康立和、前國民黨立委楊吉雄胞弟楊耀火和林姿妙女兒林羿伶均遭到聲押禁見；建設處都市計畫科長龍非池諭令15萬元交保。

同樣被依貪汙治罪條例偵辦的前縣議員劉石純，凌晨1點58分無保請回。

3點50分，林姿妙的兒子林佑澤遭檢方聲請覊押禁見。

縣長林姿妙、縣政府財稅局長盧天龍、宜蘭縣商業會前理事長陳正動還在訊問中。