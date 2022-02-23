林姿妙兒子林佑澤被依貪汙治罪條例 遭檢察官聲押禁見

聯合報 / 記者林佳彣潘俊宏戴永華／宜蘭即時報導

林姿妙兒子林佑澤被依貪汙治罪條例，遭檢察官聲押禁見。記者潘俊宏/攝影
林姿妙兒子林佑澤被依貪汙治罪條例，遭檢察官聲押禁見。記者潘俊宏/攝影
宜蘭縣長林姿妙、兒女及縣府官員昨天遭檢廉搜索約談，今天凌晨3點50分，林姿妙的兒子林佑澤複訊後，遭宜蘭地檢署

貪汙治罪條例聲押禁見，稍早林姿妙的女兒林羿伶、農業處長康立和及前立委楊吉雄胞兄楊耀火，也被聲請羈押禁見。

檢廉此次搜索約談10多人，截至目前有8人被檢方依貪汙治罪條例偵辦，結果農業處長康立和、前國民黨立委楊吉雄胞弟楊耀火和林姿妙女兒林羿伶均遭到聲押禁見；建設處都市計畫科長龍非池諭令15萬元交保。

同樣被依貪汙治罪條例偵辦的前縣議員劉石純，凌晨1點58分無保請回。

3點50分，林姿妙的兒子林佑澤遭檢方聲請覊押禁見。

縣長林姿妙、縣政府財稅局長盧天龍、宜蘭縣商業會前理事長陳正動還在訊問中。

林姿妙 宜蘭 貪汙

延伸閱讀

林姿妙女兒林羿伶複訊後 遭檢方聲押禁見

林姿妙二度遭約談 凌晨1點30分抵宜檢吐四字

國民黨前立委楊吉雄、林姿妙兒 今凌晨抵宜檢複訊

檢廉二度搜索 宜縣府3局處長、2科長深夜抵宜檢複訊

相關新聞

林姿妙兒子林佑澤被依貪汙治罪條例 遭檢察官聲押禁見

宜蘭縣長林姿妙、兒女及縣府官員昨天遭檢廉搜索約談，今天凌晨3點50分，林姿妙的兒子林佑澤複訊後，遭宜蘭地檢署

林姿妙女兒林羿伶複訊後 遭檢方聲押禁見

宜蘭縣長林姿妙昨日遭檢廉二度搜索，今天凌晨1點30分抵宜檢，目前複訊中。林姿妙女兒林羿伶今天凌晨1點到宜檢複訊，被檢方依...

林姿妙二度遭約談 凌晨1點30分抵宜檢吐四字

檢廉昨日二度搜索宜蘭縣長官邸，縣府3名局處長、2位建設處科長等人遭約談，晚間10點多陸續到宜檢複訊；林姿妙兒子林佑澤、女...

大海撈針 屏警破8億海上運毒案

屏東檢警去年偵辦運毒集團，監控數月掌握毒販駕膠筏至外海接運毒品準備搶灘，守在岸上等待收網，不知情的海巡隊員先登船檢查，運...

檢廉二度搜索 宜縣府3局處長、2科長深夜抵宜檢複訊

宜蘭地檢署偵辦羅東工保區的土地交易案，宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，檢廉今天二度搜索縣長官邸，帶走林姿妙、縣府多位主管約談...

台中警攜防疫旅館 揪5毒品案

台中市警方與49間防疫旅館合作，去年12月迄今，在防疫旅館查獲5件毒品案，運毒業者佯裝寄放物品，在已拆封零食放置少量K他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。