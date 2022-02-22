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檢廉二度搜索 宜縣府3局處長、2科長深夜抵宜檢複訊

聯合報 / 記者戴永華林佳彣潘俊宏／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署偵辦羅東工保區的土地交易案，宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，檢廉今天二度搜索縣長官邸，帶走林姿妙、縣府多位主管約談。財稅局長盧天龍晚間10點15分抵達宜蘭地檢署進行複訊，農業處長康立和、交通處長黃志良陸續到達。截至晚間11點30分，縣長林姿妙與其子女還沒出現。

林姿妙今天早上在其官邸遭廉政署搜索，臨時缺席上午9點30分例行縣務會議，秘書長林茂盛被通知代為主持；3位局處長未出席與會，包含上次被約詢的交通處長黃志良，農業處長康立和、財稅局長盧天龍也未進辦公室。另外，林姿妙女兒林羿伶、兒子林佑澤也被帶走。

檢廉今日發起第二波搜索行動，帶走林姿妙、縣府3位局處長，以及建設處2位科長，遭約談人士晚間陸續抵宜檢。

財稅局長盧天龍晚間10點15分到，前縣議員劉石純10點30分下車後掩面走入，隨後建設處都市計畫科長龍非池10分鐘後到達，接著農業處長康立和、交通處長黃志良。建設處國土計畫科長林志揚、前宜蘭縣商業會理事長陳正勳晚間11點過後抵達宜檢。

根據宜檢電子看板顯示新收人犯為盧天龍、劉石純、康立和、陳正勳，案由是貪污治罪條例。

縣府農業處長晚間10點多抵達宜蘭地檢署進行複訊。記者潘俊宏／攝影
縣府農業處長晚間10點多抵達宜蘭地檢署進行複訊。記者潘俊宏／攝影
建設處國土計畫科長林志揚抵宜檢。記者潘俊宏／攝影
建設處國土計畫科長林志揚抵宜檢。記者潘俊宏／攝影
交通處長黃志良抵宜檢複訊。記者潘俊宏／攝影
交通處長黃志良抵宜檢複訊。記者潘俊宏／攝影
宜蘭縣政府財稅局長盧天龍晚間10點15分抵達宜蘭地檢署進行複訊。記者潘俊宏／攝影
宜蘭縣政府財稅局長盧天龍晚間10點15分抵達宜蘭地檢署進行複訊。記者潘俊宏／攝影
前縣議員劉石純深夜抵達宜檢複訊。記者潘俊宏／攝影
前縣議員劉石純深夜抵達宜檢複訊。記者潘俊宏／攝影
建設處都市計畫科長龍非池深夜抵達宜檢。記者潘俊宏／攝影
建設處都市計畫科長龍非池深夜抵達宜檢。記者潘俊宏／攝影
前宜蘭縣商業會理事長陳正勳晚間11點過後抵達宜檢。記者潘俊宏／攝影
前宜蘭縣商業會理事長陳正勳晚間11點過後抵達宜檢。記者潘俊宏／攝影

林姿妙 宜蘭 羅東

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