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影／燕麥、電烤爐？航空包裹夾藏大麻花闖關　主嫌竟是在學學生

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導

內政部警政署航空警察局與關務署台北關今天召開記者會，宣布破獲2起航空進口貨物夾藏毒品案件。航警局表示，去年11、12月間，分別查獲從香港、美國分別以燕麥及電烤爐名義申報進口的包裹中查獲第二級毒品大麻花，共查獲4.2公斤，並循線逮捕戴姓、張姓主嫌等9人，其中戴姓主嫌還是在學學生。訊後，2案皆依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹表示，去年11及12月初，分別從香港、美國以燕麥及電烤爐名義申報進口貨物中，查獲夾藏第二級毒品大麻花各2.1公斤，經報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦並展開溯源追查，陸續逮捕戴男及張男為首的2運毒集團共9名成員，2案均依毒品罪嫌移送法辦，共計起獲第二級毒品大麻花4.2公斤。

據了解，戴姓主嫌仍為在學的學生，受不肖份子吸收後，再以新台幣1至2萬元代價委託友人領取毒包裹，為逃避警方查緝更謊報收件地址，但仍遭航警局專案小組緝獲，陸續帶回7名犯嫌。另名張姓嫌犯因為還是學徒，工作收入不穩定，缺錢花用的情況下以數萬元代價領取毒包裹，同樣遭到警方逮捕。這2批大麻花的黑市價格約為新台幣840萬元。

陳沛樹指出，不肖份子透過掮客找來缺錢花用的在學或輟學少年簽領包裹，2案查獲的9名嫌犯中就有5名為在學或輟學少年。不法集團利用少年貪快錢、圖享樂的心理，誘惑少年協助運毒案件屢見不鮮，年輕人求職時應先了解工作性質及細節，遇到疑問時，應向家人、老師或警方查詢及尋求協助。

航警也呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣1千5百萬元以下罰金，民眾應避免誤墮求職圈套，被不法分子利用犯案。

張姓主嫌從香港以燕麥申報進口的包裹，遭航警查獲夾藏2.1公斤的大麻花。圖／航警局提供
張姓主嫌從香港以燕麥申報進口的包裹，遭航警查獲夾藏2.1公斤的大麻花。圖／航警局提供
戴姓主嫌進口的電烤爐中夾藏大麻花，遭航警查獲。圖／航警局提供
戴姓主嫌進口的電烤爐中夾藏大麻花，遭航警查獲。圖／航警局提供
戴姓主嫌進口的電烤爐中夾藏大麻花，遭航警查獲。圖／航警局提供
戴姓主嫌進口的電烤爐中夾藏大麻花，遭航警查獲。圖／航警局提供
航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹（中）說明案情。記者黃仲明／攝影
航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹（中）說明案情。記者黃仲明／攝影
仍在就學的張姓主嫌從香港以燕麥申報進口的包裹，因夾藏第二級毒品大麻花，遭航警逮捕移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
仍在就學的張姓主嫌從香港以燕麥申報進口的包裹，因夾藏第二級毒品大麻花，遭航警逮捕移送桃檢偵辦。圖／航警局提供

毒品 大麻 警察

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