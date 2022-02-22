上百佛像底座暗藏海洛因 兄弟檔為30萬運毒被判刑

許姓男子前年底受綽號「黑輪」 男子委託，以30萬元報酬，自馬來西亞運送海洛因來台，他找胞弟收貨，而這批海洛因淨重898多公克分裝藏放在114個佛像底座內，空運來台報關稽查時被查獲，許男辯稱黑輪說是K他命，不知是海洛因，台南地院認許姓兄弟共同運輸第一級毒品，分處5年2月、5年6月徒刑。

檢調調查，許男前年11月間，受黑輪委託，自馬來西亞私運海洛因進入台灣，並約定事成後他可獲30萬元的報酬。許男答應後，12月5日委託胞弟擔任收貨人，負責收受包裹，胞弟下載進口快遞收貨應用程式，並填載姓名、身分證字號等註冊為會員，供報關委任用。

許男將聯絡資訊及收貨地址等提供黑輪，再由對方聯繫馬來西亞方面將海洛因一批、淨重合計898.63公克分裝藏放在114個佛像底座內，委由聯邦快遞空運至台灣。同年12月24日起運，12月27日運送抵台，經關務署台北關關務人員稽查時察覺有異，會同聯邦快遞人員開驗而查獲。

快遞送貨人員同年月29日告知許弟即將配送貨物至台南收件地址，他發現附近疑似有警方車輛，察覺有異，即以通訊軟體聯繫吳姓友人代為領取，經埋伏該處的警調人員當場逮捕，隨後循線將他拘提到案，進而查獲許男。

許男表示，12月中旬他和黑輪第3次見面時，對方跟他說貨已經要寄出來了，他一直問對方是進口什麼東西，對方才說是大約2公斤的K他命。然而，該批毒品經送驗粉末檢品2包，均驗出海洛因成分。他說，黑輪跟他說是K他命，但他無法確定那是K他命；他只認罪他是運輸K他命的部分。

台南地院審酌，許男無視國家查緝毒品禁令，明知第一級毒品海洛因對人體身心健康造成危害甚鉅，竟因有利可圖，受黑輪之託，找胞弟在台收取該夾藏海洛因的國際包裹，並完成委任報關流程，且所運輸的第一級毒品海洛因淨重高達898.63公克，數量不少，對社會治安、毒品擴散所造成潛在風險甚鉅。