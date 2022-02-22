屏警破海上運毒 檢察官感慨遇「豬隊友」來攪局

屏東縣警局破獲以潘姓男子為首的海上運毒走私集團，查獲384公斤、市價7.6億元K他命，逮捕10 人；這件毒品案源於去年4月潘姓男子不滿成員「黑吃黑」的妨害自由案，進而掌握該集團將於9月駕膠筏至外海接運毒品後搶灘上岸，不料海巡署當天發現可疑登船檢查，成員先將毒品丟包入海，讓專案小組扼腕，警方事後才在滿州鄉海岸尋獲，還有員警不慎吸入毒品送醫。

指揮偵辦的屏東地檢署檢察官鍾佩宇說，這件在公海接運來台的毒品走私案，破得很漂亮，最不容易的是，從運送、仲介到幕後金主，全都一網打盡；偵辦重大案件不怕「神隊手」只怕「豬隊友」，這件毒品案專案小組已掌握該集團9月駕膠筏至外海接運毒品後搶灘上岸，但海巡署當晚發現該艘準備搶攤上岸的膠筏可疑，要登船檢查，成員為逃避查緝，趕緊將毒品丟包入海，致警方失去先機，讓人扼腕。

警方專案小組說，分析丟包毒品經緯度及海流狀況，研判可能遭衝刷上岸海岸線劃分區塊，派遣警力連日搜尋，去年10月上旬在滿州鄉海岸邊尋獲，當天以人力步行往返約4小時方式搬運走私毒品，並適逢豪大雨，部分破損溢出，有2人名員不慎吸入，身體出現不適，送醫打解毒針；共起獲以茶葉包裝他命369包，重384公斤，若以每人施用1公克計算，可供38萬4千人次施用。