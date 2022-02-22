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月初才潑漆被逮 前職棒球員今晨又朝友人住處開5槍

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子日前到陳姓男子辦公處所潑紅漆遭逮，陳男事後指稱，吳男是因借款不成才潑漆洩憤，案經媒體報導曝光，吳男今晨2時許酒後又持槍到陳男住處開5槍，逃逸後投案，強調他犯案是因與陳男有「投資糾紛」，並非借款問題，警詢後依送辦。

台北市警方今晨2時許獲報，萬華區長泰街接連傳出槍響，調查發現，51歲吳男在現場朝一處民宅連開5槍後逃逸，驚醒民宅內陳姓男子及妻小，所幸無人受傷，吳男犯後攔下一輛計程車，直接到士林分局文林派出所投案。

警方調查，吳男曾是職棒時報鷹隊球員，1997年間因涉球員集體放水打假球的「黑鷹事件」遭判刑，2014年在台南市酒駕被逮，當時他酒測值高達1.1毫克。

今年2月6日凌晨2時許，平時住在台南市的吳男突然北上，到萬華區長泰街上，朝陳男的辦公處所及座車潑紅漆、撒冥紙，陳男事後稱與吳是舊識，認為吳男應該是因為借錢不成，才潑漆洩憤，因陳男事後不提告追究，警詢後依社會秩序維護法裁罰吳男。

據悉，吳男今晨犯後投案，交出餘下5枚子彈及作案用改造手槍，強調他是因為與陳男有投資糾紛，所以到陳男辦公處潑漆洩憤，不滿陳男事後稱其是因借款不成才犯案，遂今晨乘著酒意，持槍彈報復陳男。

警方表示，全案詢後依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將吳男送辦，將持續追查相關犯案動機及槍枝來源，呼籲民眾遇有糾紛，應循正當法律途徑處理，勿以非法手段解決，若有不法，警方定將究辦。

吳男今晨犯後投案，交出5枚子彈及作案用改造手槍。記者李隆揆／翻攝
吳男今晨犯後投案，交出5枚子彈及作案用改造手槍。記者李隆揆／翻攝

潑漆 台南

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