快訊

詹雅雯首揭罹患帕金森氏症病因 竟是因從小接觸這毒物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫女友出氣夥友搶超商 5嫌今起訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣19歲徐姓男子因在超商打工的女友與郭姓負責人發生勞資關係賠償糾紛未獲解決，去年12月20日深夜夥同女友父親與好友共5人搶劫該超商，先將超商店員壓制，再洗劫櫃檯財物3萬9000元一起逃逸，事後遭檢警逮獲；新竹地檢署偵查終結，將5人依結夥3人以上強盜、竊盜、偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，徐男曾任職新竹縣竹北市一間連鎖超商，因黃姓女友任職該超商期間與郭姓負責人有勞資糾紛，徐為幫女友出氣，夥同黃姓（女友父親）、詹姓、陳姓、戴姓等人共謀搶超商，討論分工細節。

去年12月20日凌晨，詹姓男子在新竹縣湖口鄉光復東路竊取丁姓移工使用的機車，當作犯案工具，並到新竹縣竹北市嘉興路普善巷與其他人集合，黃男則將轎車與詹竊取而來的機車車牌貼上黑色膠布，變造車牌號碼，隨後前往該間超商，由黃在車上把風、接應，詹與戴男進入超商，佯裝請徐姓店員協助操作ATM自動提款機，趁徐未注意就對其潑灑砂石，再強行拖入廁所。

徐姓超商店員被壓制後，徐男、陳男立刻進入超商，分頭搜刮櫃台收銀機、抽屜與辦公室金庫，共得手3萬9000元，還將辦公室內3台監視機主機竊走，一群人逃離現場並分贓贓款，每人分得1400元至6000元。

檢警獲報，立刻組成專案小組，抽絲剝繭分析徐男等人作案手法，12月24日持搜索票與拘票將徐等人拘提到案，並聲請羈押禁見徐男等5人獲准，全案今告終結，依法起訴。

檢方指出，追訴犯罪、尋找正義為檢察官職責所在，對於任何強凌弱之暴力犯罪案件，絕對秉持嚴正執法之決心，對觸法者必定從速從嚴究辦，以維社會正義，確保民眾生命、身體與財產安全。

新竹地檢署偵查終結，將5人依結夥3人以上強盜、竊盜、偽造文書等罪嫌提起公訴。圖／報系資料照
新竹地檢署偵查終結，將5人依結夥3人以上強盜、竊盜、偽造文書等罪嫌提起公訴。圖／報系資料照

超商 新竹 偽造文書

延伸閱讀

藉口偽鈔購毒 6男押人凌虐84小時

影／失聯移工藏毒遭逮還抖出女友 越南籍毒鴛鴦遭警移送

新竹縣今年發萬元重陽敬老紅包 估排富後仍有3千人可領

女友月賺16萬夠買新北房...他想婚了 父母見「工作內容」反勸分手

相關新聞

三立前主持人李天怡進口犀牛涉背信 50萬交保

三立電視台前女主持人李天怡、夫婿郭人杰、澳洲台商李吳達接受「頑皮世界」委託協助代理犀牛等非洲野生動物，卻抬高進口動物的報...

丟丟妹叔父被搶 主嫌飲彈亡

網紅「丟丟妹」李明珊叔父家大年初四遭兩名蒙面歹徒分持長、短槍闖入，搶走卅八萬元，警方前天攻堅抓人，主嫌楊姓男子拒捕舉槍自...

涉進口動物浮報 李天怡遭送北檢

主播出身的李天怡今天爆出遭檢調搜索約談，涉嫌違背「頑皮世界野生動物園」委託，抬高野生動物進口報價。對此，頑皮世界表示：「...

屏警破海上運毒 檢察官感慨遇「豬隊友」來攪局

屏東縣警局破獲以潘姓男子為首的海上運毒走私集團，查獲384公斤、市價7.6億元K他命，逮捕10 人；這件毒品案源於去年4...

月初才潑漆被逮 前職棒球員今晨又朝友人住處開5槍

吳姓男子日前到陳姓男子辦公處所潑紅漆遭逮，陳男事後指稱，吳男是因借款不成才潑漆洩憤，案經媒體報導曝光，吳男今晨2時許酒後...

幫女友出氣夥友搶超商 5嫌今起訴

新竹縣19歲徐姓男子因在超商打工的女友與郭姓負責人發生勞資關係賠償糾紛未獲解決，去年12月20日深夜夥同女友父親與好友共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。