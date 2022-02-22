幫女友出氣夥友搶超商 5嫌今起訴

新竹縣19歲徐姓男子因在超商打工的女友與郭姓負責人發生勞資關係賠償糾紛未獲解決，去年12月20日深夜夥同女友父親與好友共5人搶劫該超商，先將超商店員壓制，再洗劫櫃檯財物3萬9000元一起逃逸，事後遭檢警逮獲；新竹地檢署偵查終結，將5人依結夥3人以上強盜、竊盜、偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，徐男曾任職新竹縣竹北市一間連鎖超商，因黃姓女友任職該超商期間與郭姓負責人有勞資糾紛，徐為幫女友出氣，夥同黃姓（女友父親）、詹姓、陳姓、戴姓等人共謀搶超商，討論分工細節。

去年12月20日凌晨，詹姓男子在新竹縣湖口鄉光復東路竊取丁姓移工使用的機車，當作犯案工具，並到新竹縣竹北市嘉興路普善巷與其他人集合，黃男則將轎車與詹竊取而來的機車車牌貼上黑色膠布，變造車牌號碼，隨後前往該間超商，由黃在車上把風、接應，詹與戴男進入超商，佯裝請徐姓店員協助操作ATM自動提款機，趁徐未注意就對其潑灑砂石，再強行拖入廁所。

徐姓超商店員被壓制後，徐男、陳男立刻進入超商，分頭搜刮櫃台收銀機、抽屜與辦公室金庫，共得手3萬9000元，還將辦公室內3台監視機主機竊走，一群人逃離現場並分贓贓款，每人分得1400元至6000元。

檢警獲報，立刻組成專案小組，抽絲剝繭分析徐男等人作案手法，12月24日持搜索票與拘票將徐等人拘提到案，並聲請羈押禁見徐男等5人獲准，全案今告終結，依法起訴。