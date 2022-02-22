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詹雅雯首揭罹患帕金森氏症病因 竟是因從小接觸這毒物

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藉口偽鈔購毒 6男押人凌虐84小時

聯合報 / 記者林保光／即時報導

葉姓男子疑與呂姓男子發生毒品交易糾紛，涉嫌率眾強押呂與女友，囚禁84小時，期間不更換囚禁地點，強迫呂姓男子吞下不明藥丸，並持刀割腿教訓呂，拿走呂與女友的現金及金飾。檢警追緝多月，查出葉姓男子等6人涉案，依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送法辦，並提報為治平掃黑對象。

據了解，葉姓男子（42歲）懷疑呂姓男子（44歲）拿偽鈔向他購買毒品，去年5月25日找到呂的官姓女友（40歲），葉即夥同蔡姓（27歲）、黃姓（42歲）、花姓（41歲）等3男，到高雄市三民區民族一路呂的租處，涉嫌強押呂與官女到高雄市岡山區介壽西路朋友住處囚禁。

葉等人擔心警方查緝，另與王姓（33歲）、張姓（27歲）2男子，不斷帶呂、官2人換落腳處，曾將呂、官押到高雄市楠梓區德民路、鳳山區建國路三段等地拘禁。

據查，葉姓男子等人一開始便強行拿走呂、官身上的現金10多萬元及金飾，在囚禁呂、官2人期間，擔心官女哭鬧，涉嫌強迫官女吞下不明藥丸，令官女昏睡，並持棍兼毆打呂姓男子，其中，蔡姓男子為教訓呂姓男子，還涉嫌拿刀連劃呂的小腿，直到去年5月28日傍晚才釋放呂、官2人。

呂、官在獲釋後多日才報警，但稱只知道葉的綽號，檢、警追查多月，發覺葉等人另涉毒品案，直到2月16日，才在高雄市苓雅區明德街、意誠路等地，拘捕葉、蔡等人，依妨害自由、恐嚇取財罪嫌移送法辦。

葉姓男子等人涉嫌持棍強押呂姓男子被捕。記者林保光／翻攝
葉姓男子等人涉嫌持棍強押呂姓男子被捕。記者林保光／翻攝
葉姓男子等人涉嫌持棍強押呂姓男子。記者林保光／翻攝
葉姓男子等人涉嫌持棍強押呂姓男子。記者林保光／翻攝
葉姓男子等人涉嫌持刀、棍強押呂姓男子，警方搜出的刀械。記者林保光／攝影
葉姓男子等人涉嫌持刀、棍強押呂姓男子，警方搜出的刀械。記者林保光／攝影

高雄市 毒品 恐嚇

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