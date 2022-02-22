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屏警破海上運毒集團 查獲384公斤K他命10人收押今起訴

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警局偵破歷年來最大宗跨境走私毒品案，破獲潘姓共14名嫌犯組成毒品走私集團，該集團在屏東恆春半島外海丟包，再由其他成員搭膠筏到海邊接運上岸，專案小組去年10月7日在滿州鄉鹿寮溪海邊查獲丟棄的K他命毒品包裹384公斤，和非制式手槍、子彈、膠筏、自小客車及衛星電話等證物，10人收押，4人查緝中，檢方今依毒品危害防制條例起訴。

檢方指出，吳姓男子等10人與綽號「俊傑」、「小伍」、「小威」、「保羅」等男子（另案查緝中）組成毒品走私集團，透過海上丟包方式，跨境走私K他命來台，去年9月21日由吳姓、蔡姓男子2人負責海上接運毒品工作，潘等5人在岸邊待命負責陸上搬運及交付毒品事宜。

去年9月21日，吳開漁筏搭載蔡，於12時45分由恆春後壁湖漁港出海至距離海岸35浬處，2人向不明之貨船接運K他命（共計總毛重480公斤）得手後返航；當天晚上在鵝鑾鼻外海2浬處遇海巡隊登船執行檢查，2人將漁筏上的毒品包裹丟棄海上，計畫於海巡隊登檢後再尋回，因當時天侯不佳，無法尋獲。

10月7日12時許，檢警在屏東縣滿州鄉鹿寮溪海邊查獲吳等人丟棄的K他命毒品包裹，總毛重僅剩384公斤，經送鑑定為K他命；屏東縣警局與刑事局偵8大隊、保3總隊、高雄港務警察總隊、海巡署第6岸巡及第14海巡隊等單位共組專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經數月跟監蒐證執行三波攻堅行動，查獲潘姓等10名嫌犯。

屏東地檢署另依據法務部所頒定「檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點」，委託法務部行政執行署屏東分署進行偵查中變價業務，執行追討被告犯罪所得，查扣運毒工具膠筏漁船，今年1月26日於屏東執行分署舉行變價拍賣程序，最後以68萬元售出。

屏東縣警局破獲潘姓共14名嫌犯組成毒品走私集團，該集團在屏東恆春半島外海丟包，再由其他成員搭膠筏到海邊接運上岸，查扣到海上接運的膠筏漁船，屏檢上月以68萬元拍出。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局破獲潘姓共14名嫌犯組成毒品走私集團，該集團在屏東恆春半島外海丟包，再由其他成員搭膠筏到海邊接運上岸，查扣到海上接運的膠筏漁船，屏檢上月以68萬元拍出。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局破獲潘姓共14名嫌犯組成毒品走私集團，該集團在屏東恆春半島外海丟包，再由其他成員搭膠筏到海邊接運上岸，查扣到海上接運的膠筏漁船，屏檢上月以68萬元拍出。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局破獲潘姓共14名嫌犯組成毒品走私集團，該集團在屏東恆春半島外海丟包，再由其他成員搭膠筏到海邊接運上岸，查扣到海上接運的膠筏漁船，屏檢上月以68萬元拍出。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 毒品 海巡署

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