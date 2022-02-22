影／輾屍案主嫌彭偉明不入監逃亡 警掌握抓人歸案

昔日輾屍案主嫌彭偉明，去年初曾涉及持槍在南屯區掃射，案發後向警方投案，遭判刑5年10月，二審審理中。但台中市刑大調查，彭在2019年間又涉及新北市暴力討債案，曾對持電擊器、皮帶施虐、逼簽本票，經判刑1年2月確定，彭逃亡藏匿在北區，警方日前循線抓人，解送歸案。

昔日輾屍案主嫌彭偉明（37歲）在2019年間，與共犯在新北市三重區暴力討債，相約債務人在一家海鮮餐廳後，與共犯持電擊器電擊被害人，甚至將被害人挾持到台中汽車旅館內拘禁，以皮帶毆打，逼被害人簽本票，全案經新北警方查獲後，將彭移送新北地院審理，全案判刑1年2月確定。

因過去彭多在台中市活動，台中市刑大隊長林明佐為淨化治安，降低治安變數，指示台中市刑大偵五隊調查，發現彭在該案經判刑確定後，展開逃亡，拒不配合發監執行。

經辦案人員用盡整合情資系統，發現彭在台中市北區流竄一帶，在8日循線前往查緝，並將彭解送新北地檢署歸案，發監執行。

彭偉明屢屢登上新聞版面，除了曾在知名電影「艋舺」擔任龍套小角色之外，2010年5月間，開車撞死黃姓婦人，彭友人張惟勛到場，咆哮警員外，還開車衝撞交通錐，過程中輾過黃婦的小腿，案發後引發社會撻伐，全案判2年4月。

2020年間，彭恐嚇名模林志玲在凱渥時期師妹，當時彭持女模與前男友性愛影片要脅，洪女給付鉅款，金額從1000萬談到300萬，彭在案發後落網，全案11月判刑10月確定。