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影／失聯移工藏毒遭逮還抖出女友 越南籍毒鴛鴦遭警移送

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

越南籍27歲黃姓男失聯移工，日前獨自蹲在大寮路暗巷內發抖，巡邏員警見狀上前關心，竟在他背包發現4小包毒品安非他命；進一步詢問毒品來源，他還幫警方指路，說是38歲越籍盧姓女友所有，後又在盧女身上查出18顆一粒眠毒品，當下黃、盧兩人不斷互控對方，警詢後，將兩人依毒品危害防治條例移送偵辦。

林園分局大寮分駐所員警，2月19日深夜執行巡邏勤務，行經大寮區大寮路856巷時，發現越南籍黃姓男移工獨自蹲坐在大寮路暗處，引起員警注意上前關心，由於當下黃男神情緊張、全身發抖，經盤查發現背包內藏有4小包毒品安非他命。

經查發現，黃男為毒品、藥事法通緝犯；警方進一步追問毒品來源，他便指向正在外面路口的同鄉盧姓女友，隨後又在盧女身上搜出4小包毒品安非他命及18顆一粒眠毒品。

眼看攜帶毒品遭逮，黃男、盧女兩人仍當著警方的面爭吵，還不斷互控毒品是對方提供。據了解，黃男來台工作近4年，屬逃逸外勞無業，與來台結婚後又離婚的盧女交往，豈料，兩人在台染上毒癮成為毒鴛鴦；警詢後，將兩人依毒品危害防治條例移送偵辦。

林園分局大寮分駐所員警在38歲越南籍盧姓女子身上搜出毒品。記者陳弘逸／翻攝
林園分局大寮分駐所員警在38歲越南籍盧姓女子身上搜出毒品。記者陳弘逸／翻攝
林園分局大寮分駐所員警在越南籍27歲黃姓男失聯移工身上搜出毒品。記者陳弘逸／翻攝
林園分局大寮分駐所員警在越南籍27歲黃姓男失聯移工身上搜出毒品。記者陳弘逸／翻攝

毒品 越南 移工

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