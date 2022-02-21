「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券

網紅「丟丟妹」叔父位在彰化縣伸港鄉住處經營的賭場，大年初四遭2名蒙面歹徒分持長、短槍闖入，搶走約38萬元案 ，楊姓主嫌昨天凌晨在彰化警方攻堅時，舉槍自轟，今天上午不治，李姓共犯隨後被逮。警方懷疑犯案時有人裡應外合，仍在釐清；警方還查出，楊嫌曾涉及去年10月雲林斗南偽造五倍券。

警方指出，依網紅直播主 「丟丟妹」叔父的說法，本月4日（大年初四）晚間10時許，住處當時有四、五人正在賭博，忽然有2名蒙面男子分持長短槍闖入，控制全場後，搜括現場約38萬元，隨後逃逸。此案發生後，網路即傳出，「丟丟妹」父親經營賭場被搶千萬元，但「丟丟妹」的父親否認，並稱是住隔壁的弟弟被搶。

警方表示，被害人未報案，依側面了解，查證是「丟丟妹」的叔父被搶，金額不是傳說中的千萬元，依她叔父說法是38萬元，而千萬元只是生意買賣被倒的金額，遭以訛傳訛，與本案無關。警方隨即透過「天眼」路口監視系統，以車追人，查出涉案的是楊姓男子（48歲，彰化人，有槍械、毒品、強盜等前科）與李姓男子（38歲，台中人，有賭博罪前科）。

警方鎖定他們的行蹤，獲知楊嫌攜女友入住雲林縣西螺鎮一家汽車旅館，昨天凌晨動用20多名警力圍捕，攻堅小組動用盾牌、荷槍實彈在門外埋伏，警方悄悄在打開門時，突然發現一輛停在房間下一樓的轎車，出現閃光及槍聲，員警立即開了開槍。趨前檢視，發現楊嫌持槍朝頭部自戕，倒臥在駕駛座，立即將他送醫急救，今天上午不治。

警方除在楊男身邊查獲一把改造手槍外，在後車箱找到一把霰彈槍，及近百發子彈，並到樓上帶走他的女友調查，還在他的車子及他的住處，搜出13萬元贓款。警方隨後在昨天下午，到李姓共犯台中住處將他逮獲，依強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

由於楊姓主嫌已經死亡，從事送貨員的李男供稱，他與楊男是朋友關係，才認識幾個月，只是隨楊嫌作案，為何鎖定「丟丟妹 」叔父住處強盜，以及是否有裡應外合等相關情節，一概表示不知情，有待警方進一步突破。至於「丟丟妹」的叔父涉及經營賭場，警方表示也會一併查辦。