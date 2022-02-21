「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券
網紅「丟丟妹」叔父位在彰化縣伸港鄉住處經營的賭場，大年初四遭2名蒙面歹徒分持長、短槍闖入，搶走約38萬元案 ，楊姓主嫌昨天凌晨在彰化警方攻堅時，舉槍自轟，今天上午不治，李姓共犯隨後被逮。警方懷疑犯案時有人裡應外合，仍在釐清；警方還查出，楊嫌曾涉及去年10月雲林斗南偽造五倍券。
警方指出，依網紅直播主 「丟丟妹」叔父的說法，本月4日（大年初四）晚間10時許，住處當時有四、五人正在賭博，忽然有2名蒙面男子分持長短槍闖入，控制全場後，搜括現場約38萬元，隨後逃逸。此案發生後，網路即傳出，「丟丟妹」父親經營賭場被搶千萬元，但「丟丟妹」的父親否認，並稱是住隔壁的弟弟被搶。
警方表示，被害人未報案，依側面了解，查證是「丟丟妹」的叔父被搶，金額不是傳說中的千萬元，依她叔父說法是38萬元，而千萬元只是生意買賣被倒的金額，遭以訛傳訛，與本案無關。警方隨即透過「天眼」路口監視系統，以車追人，查出涉案的是楊姓男子（48歲，彰化人，有槍械、毒品、強盜等前科）與李姓男子（38歲，台中人，有賭博罪前科）。
警方鎖定他們的行蹤，獲知楊嫌攜女友入住雲林縣西螺鎮一家汽車旅館，昨天凌晨動用20多名警力圍捕，攻堅小組動用盾牌、荷槍實彈在門外埋伏，警方悄悄在打開門時，突然發現一輛停在房間下一樓的轎車，出現閃光及槍聲，員警立即開了開槍。趨前檢視，發現楊嫌持槍朝頭部自戕，倒臥在駕駛座，立即將他送醫急救，今天上午不治。
警方除在楊男身邊查獲一把改造手槍外，在後車箱找到一把霰彈槍，及近百發子彈，並到樓上帶走他的女友調查，還在他的車子及他的住處，搜出13萬元贓款。警方隨後在昨天下午，到李姓共犯台中住處將他逮獲，依強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。
由於楊姓主嫌已經死亡，從事送貨員的李男供稱，他與楊男是朋友關係，才認識幾個月，只是隨楊嫌作案，為何鎖定「丟丟妹 」叔父住處強盜，以及是否有裡應外合等相關情節，一概表示不知情，有待警方進一步突破。至於「丟丟妹」的叔父涉及經營賭場，警方表示也會一併查辦。
警方並查出，楊嫌還涉及去年10月間，在雲林鎮斗南鎮因使用以彩色影印偽造的五倍券加油被雲林警方查獲，進一步查出他是偽造集團成員。
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