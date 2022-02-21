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桃園男身體不適叫119 見警來卻塞毒25包給消防員後落跑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天下午身體不適，打119報案，但一聽說警方會來，竟在拿出25包毒咖啡包給消防員後，隨即逃之夭夭；員警到場後得知情況，馬上追出社區，發現男子在路口徘徊，但由於他一度拒捕，經一番拉扯才將他壓制上銬並帶回派出所，全案詢後依毒品罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，景福派出所昨天16時許接獲消防隊通報，稱博愛路有民眾身體不適，報案請求協助送醫，員警立即趕往現場協助。

員警到現場，只見消防員站在報案人林姓男子（40歲）家門前，但他本人卻不在；消防人員表示，林男精神恍惚，自稱身體不舒服，但一聽到員警要趕來，便突然拿出一袋可疑的咖啡包，隨後匆忙搭電梯下樓離去，舉動怪異讓人傻眼。

員警定睛一看，研判裡面裝的可能是毒品咖啡包，便立刻下樓追緝，很快就在桃園區民族路與博愛路口發現還沒走遠的林男，並請他配合盤查。

林男看到警方上前，情緒十分激動，嚷著要檢查員警證件，被拉住又高喊「警察打人」、「救命」、「他們不是警察」等語，當街與員警推擠拉扯，讓第一時間到場的2警難以壓制，過程中男子的上衣也被拉破，待支援警力抵達後，才終於將他壓制上銬。

警方測試查獲的25小包咖啡包，確定呈三級毒品反應，全案詢後依毒品罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。

林男報案後得知警方會來，主動拿出裝有咖啡包的夾鏈袋給消防員後離去，經化驗內含三級毒品。記者楊湛華／翻攝
林男報案後得知警方會來，主動拿出裝有咖啡包的夾鏈袋給消防員後離去，經化驗內含三級毒品。記者楊湛華／翻攝
林男拿出的夾鏈袋內含25包毒咖啡包。記者楊湛華／翻攝
林男拿出的夾鏈袋內含25包毒咖啡包。記者楊湛華／翻攝
林男見員警上前，情緒激動，不願配合盤查，還要求員警出示證件。記者楊湛華／翻攝
林男見員警上前，情緒激動，不願配合盤查，還要求員警出示證件。記者楊湛華／翻攝

桃園 毒品 咖啡

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