買茶涉百萬糾紛 台中男持槍衝住處逼人簽200萬借據

台中市蔡姓男子疑因購買茶葉與綽號「阿助」的男子有財務糾紛，蔡與其他3名友人持槍前往「阿助」的住處，涉嫌毆打蔡後，強押進轎車後座，並以膠帶限制行動，挾持到不明處所拘禁，逼阿助簽下200萬的借據，才放阿助離開，警方獲報後循線帶回蔡。台中地檢署偵結，依妨害自由罪嫌起訴。

起訴指出，蔡姓男子（51歲）綽號「黑仔」與賴姓男子綽號「阿榮」（涉妨害自由罪，另行通緝）是朋友，二人疑因買茶葉，與綽號「阿助」的蔡姓商人，有百萬的財務糾紛。蔡、賴在前年11月5日，夥同綽號「阿文」、「萬益」開車前往阿助的住處討債。

蔡姓男子先持手槍進入屋內，抵住阿助的頭、胸，過程中雙方拉扯爭奪手槍，賴持手槍用槍托毆打蔡的頭部，接著強押阿助上車，阿助奮力抵抗，「萬益」持磚塊毆打蔡的頭、手，將阿助強押上車，另將阿助的手、眼用膠帶綑綁，將阿助載往不明處所拘禁，強逼阿助簽下200萬的借據，隨後才放阿助離開。

阿助前往醫院驗傷後，有頭部損傷、左前臂、右上臂、右膝、左臀開放性傷口等傷勢，清水警分局獲報後，循線帶回蔡姓男子。

蔡姓男子辯稱，與阿助買賣茶葉有百萬的債務糾紛，否認有妨害自由的犯行，強調當時是有口角，講話大聲、互相拉扯，接著把阿助請到門外，討論「錢怎麼歸還」，沒有恐嚇、傷害或脅迫簽借據的情事。