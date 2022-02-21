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執行署台南分署3月1日拍賣運毒漁船 23日可看船況

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託，拍賣偵查中扣押停放於台南海巡隊公務碼頭「昇鴻祥號」漁船，3月1日下午4點，在台南分署一樓中庭廣場，以喊價方式公開拍賣。為增加民眾出價意願，將由執行人員於2月23日帶領有興趣的民眾進入漁船內部，實際了解漁船的現況。

台南分署表示，台南地檢署檢察官指揮海巡署人員於去年11月間，在台南安平漁港，查獲販毒集團利用澎湖籍漁船「昇鴻祥號」走私毒品，並在船艙內搜出暗藏安非他命的鋁箔茶葉包共21包，當場查扣主嫌供走私毒品用「昇鴻祥號」漁船。

漁船總噸位為99.61噸的動力漁船，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於2月23日下午3點至4點，由執行人員帶看；有興趣的買家，可於2月22日下午5點前，洽台南分署信股書記官，聯絡電話06-2134322分機325。

台南分署提醒，本件拍賣標的不包含漁業證照，因本艘漁船係於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間涉案走私毒品，主管機關極有可能依漁業法第10條及漁船及船員涉案走私處分原則第3條第2項，撤銷漁業證照。

此外，漁船尚欠貸款本金餘額為1126萬5800元（不含利息及違約金），拍定人除支付拍定價金及鑑定費用5000元外，尚需與債權人洽談，拍定日起1個月內取得清償證明或同意書，方能完成拍賣標的物之點交。請應買人事先詳細了解拍賣公告上記載。

「昇鴻祥號」涉走私毒品遭扣押，執行署台南分署3月1日拍賣。記者黃宣翰／翻攝
「昇鴻祥號」涉走私毒品遭扣押，執行署台南分署3月1日拍賣。記者黃宣翰／翻攝

台南 走私 毒品

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