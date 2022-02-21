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高市暴力討債集團23歲主嫌當老大 刀械、護身符不離身
高雄市23歲郭姓男子為首的暴力討債集團，涉及大社區、楠梓區多起暴力事件，高雄市警局執行掃蕩，日前逮捕郭男等6名犯嫌到案，查獲多把開山刀、折疊刀等工作，清點刀具時還有刑警不慎被劃傷，可見刀刃鋒利，全案詢問後，依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
警方調查，郭男承租大社區某宮廟旁的鐵皮屋，以此當成據點，吸收李姓、黃姓、吳姓、王姓、卓姓等19至22歲的男子當小弟，平時一群人在租屋處內施用毒品、飲酒作樂。
郭男等人自恃手下眾多，若有債主委託討債，即率眾小弟至指定地點砸攤、噴漆、撒冥紙及持刀恐嚇等，逼迫對方還清欠款。
高雄市刑大偵一隊獲報後，與仁武分局成立專案小組，掌握郭嫌等人犯下的多起事證，日前報請橋頭地檢署指揮，兵分多路執行搜索。
在郭男承租的鐵皮屋內查扣工具刀、開山刀、高爾夫球桿、瑞士刀、尖刀、手指虎折疊刀、蝴蝶刀等做案工具，還有少量愷他命，並陸續檢肅郭男等6人到案。
郭男涉及多場恐嚇隨身攜帶刀械防身，宮廟求來的「護身符」從不離身，祈求躲過警方查緝，沒料仍因犯下多起暴力案件，最終難逃法網，遭逮後，郭等人坦承犯下多起討債案件，橋檢訊後以5至10萬元交保候傳。
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