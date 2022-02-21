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影／飲料店拉布條「疫情暫緩」毒犯掩飾種市價1600萬元大麻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義縣李姓男子有毒品前科，涉嫌在去年3月間，在嘉義縣承租透天厝，涉嫌種植大麻，卻向房東謊稱經營飲料店，還拉起「疫情暫緩」的紅布條；去年9月間被台中市刑大破獲，起出市價超過1600萬元的大麻活株、大麻葉半成品等贓證物，案經嘉義地檢署偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵二隊在去年5月間接獲情資，嘉義縣有毒品前科的李姓男子（22歲）涉嫌利用經營飲料店為掩護，實際上向房東承租房子後，從事種植大麻的不法犯行，台中市刑大與嘉義縣刑大科偵隊共組專案小組，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組調查，李姓男子向不知情房東承租透天民宅後，謊稱該處將作為經營飲料店使用，當下因疫情關係暫時無法營業，並將大門深鎖，另在一樓店面前懸掛「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」等內容之紅布條，以掩人耳目，實際上在民宅3樓發展另類「宅經濟」，種植大麻，意圖販售牟利。

全案展開數月的跟監埋伏、蒐證，去年9月間持搜索票前往查緝，當場在嘉義市東區某透天民宅內，查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包及LED燈、培養土、肥料、灑水器、除濕機等栽種工具，其中大麻植株市價約1600萬元。

李姓男子在警詢時承認種植大麻，但否認有販售，辯稱是自身興趣，從網路上學習到相關技術，但對於大麻種子來源則交代不清，全案警詢後移送嘉義地檢署偵辦，檢方在偵結依毒品危害防制條例起訴李。

台中市刑大呼籲，大麻為毒品危害防制條例明文列管的第二級毒品，製造、販賣第二級毒品觸犯10年以上有期徒刑至無期徒刑重罪，另意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，觸犯5年以上有期徒刑的重罪，民眾切勿心存僥倖，以身試法。為遏止毒品危害，警方將全力聚焦打擊上游製、販、運等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，台中市刑大獲報後循線查獲，查扣市價上千萬的大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，台中市刑大獲報後循線查獲，查扣市價上千萬的大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，還向房東謊稱經營飲料店，甚至拉布條掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，還向房東謊稱經營飲料店，甚至拉布條掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，台中市刑大獲報後循線查獲，查扣市價上千萬的大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，台中市刑大獲報後循線查獲，查扣市價上千萬的大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，台中市刑大獲報後循線查獲，查扣市價上千萬的大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣李姓男子去年趁疫情租民宅種大麻，台中市刑大獲報後循線查獲，查扣市價上千萬的大麻活株。記者陳宏睿／翻攝

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