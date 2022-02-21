丟丟妹叔父民宅遭搶劫30萬 警攻堅嫌自轟命危

丟丟妹日前遭爆料，她的父親過年期間在彰化縣伸港鄉開賭場，遭人持槍搶劫搜刮近新台幣千萬元現金，不過丟丟妹的父親日前表示，網路傳聞是錯誤，他與弟弟相鄰的透天厝非賭，而當天（2月4日）晚間貿易商來交貨款給弟弟，2名蒙面犯嫌持長、短槍搶走約30萬元即離開，當時他在樓上不知情。圖為丟丟妹。記者李政龍／攝影

伸港鄉大年初四發生蒙面歹徒持槍闖民宅搶現金重大刑案，和美警分局偵辦逾半個月，其中1名犯嫌見警方上門於是自轟，另1名犯嫌則是拘提到案，警方預計今天對外說明緝捕過程。

李姓女直播拍賣業者（丟丟妹）日前遭爆料，她的父親過年期間在彰化縣伸港鄉開賭場，遭人持槍搶劫搜刮近新台幣千萬元現金，彰化縣警察局和美分局證實伸港鄉某民宅大年初四晚間發生強盜案件，犯嫌持槍闖民宅強盜現金，不過被害人當天未立即報案，

警方事後得知，除請被害人製作筆錄，也持續搜集事證偵辦。和美分局今天表示，專案小組跟監尾隨犯嫌到雲林縣某家汽車旅館，但犯嫌警覺性很高，警方逮人前竟持槍自轟，目前仍在彰化基督教醫院救治，另一名犯嫌則是昨天拘提到案，詳細案情待進一步釐清。

「丟丟妹」父親18日接受媒體訪問說，貿易商2月4日晚間來交貨款給弟弟，2名蒙面犯嫌持長、短槍搶走約30萬元即離開，當時他在樓上不知情，後來為確保人身安全於11日報案，他與弟弟相鄰的透天厝非賭場，網路傳聞是錯誤，盼警方早日破案還原真相。