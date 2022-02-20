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自以為酒測會過 男子涉酒駕又被查出尿篩陽性反應

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

李男為毒品治安人口，前晚遇警方臨檢酒測值為0.17毫克超標，尿液篩檢又呈陽性，警詢後依毒品罪嫌送辦，並依酒駕行為處以行政罰。據知，李男曾飲酒以為酒精已退開車外出，詎料酒測卡關挨罰，後悔不已。

住台南鹽水區的46歲李姓男子前天深夜開車訪友，晚上近9點在台19線學甲大灣段遇到警方執行取締酒駕勤務，李欲逕行經過路檢點，因全身酒氣遭員警攔查，李酒測值為0.17毫克，超過法令標準0.15毫克以下，重測仍超標，依法開罰近2萬元。

經查李為毒品治安人口，驗尿篩檢呈陽性反應，懷疑吸毒引起。李否認吸毒，警方查知掌握其吸食毒品多年，警詢後依毒品罪嫌將李送辦，追查毒品來源及流向。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男酒測未過關，驗尿篩檢又呈陽性反應，警詢後開罰並依毒品罪嫌送辦。圖 ／讀者提供
陳男酒測未過關，驗尿篩檢又呈陽性反應，警詢後開罰並依毒品罪嫌送辦。圖 ／讀者提供

毒品 酒測 吸毒 酒駕

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