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自以為酒測會過 男子涉酒駕又被查出尿篩陽性反應
李男為毒品治安人口，前晚遇警方臨檢酒測值為0.17毫克超標，尿液篩檢又呈陽性，警詢後依毒品罪嫌送辦，並依酒駕行為處以行政罰。據知，李男曾飲酒以為酒精已退開車外出，詎料酒測卡關挨罰，後悔不已。
住台南鹽水區的46歲李姓男子前天深夜開車訪友，晚上近9點在台19線學甲大灣段遇到警方執行取締酒駕勤務，李欲逕行經過路檢點，因全身酒氣遭員警攔查，李酒測值為0.17毫克，超過法令標準0.15毫克以下，重測仍超標，依法開罰近2萬元。
經查李為毒品治安人口，驗尿篩檢呈陽性反應，懷疑吸毒引起。李否認吸毒，警方查知掌握其吸食毒品多年，警詢後依毒品罪嫌將李送辦，追查毒品來源及流向。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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