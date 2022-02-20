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影／內褲藏毒被逮他還裝傻 警大喝：拿出來！
新北市仁姓男子日前開休旅車被警方攔下，他開窗配合盤查，不過在車上卻「動來動去」，警方懷疑他將違禁品藏進身體，請他下車檢查，經他同意開手電筒照進內褲裡，果然發現一小包大麻，他見事跡敗露主動交付毒品，警詢後被依毒品罪嫌送辦。
據調查，有毒品前科的仁男（48歲）13日凌晨0點多，開車行經中和區連城路路檢點時，因形跡可疑、精神不濟被警方攔下；仁男出示證件配合警方，但期間他不斷在車上「動來動去」，執勤員警懷疑他趁隙藏匿違禁品，要他靠邊停車。
警方請他下車受檢，經他同意翻開上衣、褲子，甚至是內褲，員警用手電筒照進內褲裡簡單查看，立刻發現私密部位有一包小夾鏈袋，警問「那是什麼」，他起初裝傻回問「哪個是什麼」，警大喝「拿出來」，仁男才主動交付毒品，虛心說「是大麻」。
警方在現場查扣一小包大麻（2.3公克）等罪證，經初步檢測，呈毒品反應；他坦承是自己持有，警詢後依毒品罪嫌將他送辦。
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