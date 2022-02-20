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毒蟲販毒遭判近10年徒刑 逃亡吃不好睡不飽狼狽落網
高雄一名陳姓男子因多次販賣二級毒品安非他命遭判刑近10年，不願入獄服刑逃亡遭通緝1年多，逃亡期間疑似再度涉及毒品案，士林警分局日前在高雄追查毒品案，追捕陳男依法送其歸案。
2019年間，陳男連續販賣6次安非他命毒品給同一名陳男，以1公克甲基安非他3000元價格販毒，遭判處應執行5年2月徒刑。經上訴後2020年間，高雄高分院駁回全案確定。另一起販毒案，陳男與陳男、羅男同夥透過交友軟體約市民面交販賣二級毒品，遭判處3年8月。
士林警方追查販毒集團情資，發現陳男因毒品案屢傳未到，經橋頭地方檢察署發布通緝在案，經埋伏尾隨監控盤查，逮捕歸案。
警方指出，陳男自身染毒，長期犯下多起毒品案件，包含施用、販賣，其中還有撤銷緩刑案件，此次落網統計各項案件，共計入獄服刑9年6月。對於得入獄將近10年，陳男選擇四處逃亡，吃不好睡不飽，落網模樣狼狽，全案依法歸案，並將持續追查與陳男相關的毒品案件。
警方呼籲，毒品對社會危害甚鉅，近年來國內各種毒品氾濫態勢加速，警方持續加強查緝各式毒品，將再向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。
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