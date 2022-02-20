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影／南警破獲賭場 負責人竟嘲笑警察賺得比他少
台南市北區文成路一家停業中洗車廠，暗中經營德州撲克牌賭場，警方今天凌晨時許持台南地院搜索票一舉破獲，逮獲賭場陳姓負責人及賭客等共17人，並起出賭資10萬餘元、籌碼29萬多元、K他命及手指虎。警詢後陳依賭博罪及毒品罪嫌嫌法辦，賭客依違反社會秩序維護法函送裁罰。
據了解，28歲陳姓賭場負責人落網後向警員表示，「我賺得比你多。」行為相當囂張，警員回他說：「你賺的非法的錢，沒什麼好羨慕的 」。警方並查扣23公克K他命，陳供稱是他自己吸食用的，警詢後陳依賭博罪、毒品罪嫌法辦。袁姓賭客持有手指虎，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌法辦、賭客依違反社維法函送裁罰。
警方說，28歲的陳姓男子有詐欺、妨害自由等多項前科，疑為不良組合份子，在北區文成路不良組合據點，經營德州撲克賭場，並以車體美容店作為掩護，還裝設多道門禁及監視器，並透過把風人員過濾賭客，防止警方查緝。
今天凌晨警方見時機成熟，持法院搜索票，趁賭客進出時攻堅進入，大批警力立即進入控制現場，帶回陳姓負責人、李姓賭客11人及在場人6人，共計17人，查扣賭資7萬餘元、抽頭金3萬元，計10萬餘元、籌碼29萬餘元、帳冊、骰子、天九牌、監視器等物，並起出K他命毒品23.86公克、K盤5個、磅秤2個及手指虎1把等證物。
市警五分局指出，賭場是幫派、不良組合的金錢來源，背後潛藏巨大金流，易危害社會治安，警方將深入追查幕後主持金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，斬斷黑幫金流，民眾如發現周遭有可疑違法情事，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方會立即派員查處。
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