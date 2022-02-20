天道盟成員涉網購槍枝零件製槍 警抓槍枝兵工廠搜6把槍

天道盟成員綽號「柏坤」的黃姓男子，涉嫌上網購買槍枝零組件在家研究製造槍枝，家中宛如小型兵工廠，南港警分局跟監埋伏掌握事證，日前持搜索票在新北三峽區住處，查獲6把改造槍枝，包含散彈長槍和掌心雷，全案依照未經許可製造槍枝等罪嫌送辦。

警方指出，年僅30歲黃男是天道盟成員，曾有持有槍枝罪等前科，南港偵查隊在網路詢發現黃男網購槍枝零組件，疑似涉嫌自行製造槍枝，經長達3個多月跟蹤埋伏，掌握具體事證，2月17日與刑大特情中隊持搜索票，搜索黃男位在三峽住處，也一帶搜索車輛。

警方在黃男住家外直接查獲裝盒的改造槍枝，包含散彈長槍1枝、改造手槍4枝、改造掌心雷半成品手槍1枝、改造子彈66 顆及子彈半成品(彈頭148個、彈殼127個、底火皿70個）並從屋內查獲砂輪機、壓床、研磨機、電鑽等改造槍枝工具一批。

黃男辯稱，槍枝是已過世的朋友和大哥提供，沒有改槍，只是上網買零件回來修理。警方認為其說詞避重就輕，全案依槍砲彈藥刀械管制條例，移送新北地檢署偵辦，檢方訊後以3萬元交保。