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以為仇家上門開槍毀友人車 男被搜出毒品聲押

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名許姓男子今年1月疑因誤以為仇家上門，持不明槍械毀損周姓友人車輛後逃逸，警方調閱監視器連日追查，昨於三民區逮獲許男，並查獲大麻、安非他命等毒品及一支鎮暴槍，全案依違反毒品、槍砲及毒品通緝等罪嫌送辦，檢方向法院聲押禁見獲准。

一名黃姓男子因信用問題2、3年前借用許男（31歲）名義買車，許男疑因缺錢花用將該輛轎車典當，黃男今年年初想著即將過年，搭乘周姓友人轎車1月8日凌晨3時許到許男位於仁武區八德東路落腳處，想向許男拿典當車輛的錢，疑似被許男當成仇家，許男在室內持不明槍械毀損周男轎車，造成車輛後方擋風玻璃有蜘蛛網碎裂趕緊報警。

警方獲報到場未發現彈殼等破壞工具，經調閱監視器鎖定身上背有3條通緝的許男，並與刑警大隊偵七隊共組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，因許男居無定所、行蹤不定，專案小組循線連日追查，昨天下午3時許在三民區有光路一帶發現許男，立即荷槍實彈前往攔截，順利逮獲許男，並在許男車上發現2包大麻、1包安非他命、2包愷他命2包、1個K盤、2支安非他命吸食器、及3支手機、1支鎮暴槍等證物。

許男坦承，他因購車糾紛持鎮暴槍損毀周男車輛，許男持有鎮暴槍與該車輛遭損彈孔是否相同還有待檢警比對，警方詢後依違反毒品、槍砲及毒品通緝等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

仁武警分局提醒，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將積極收集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男，在許男車上搜出一支鎮暴槍及毒品等證物。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男，在許男車上搜出一支鎮暴槍及毒品等證物。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男，在許男車上搜出一支鎮暴槍及毒品等證物。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男，在許男車上搜出一支鎮暴槍及毒品等證物。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男。圖／本報資料照
高雄市一名許姓男子1月疑誤以為仇家上門，持不明槍械射擊周姓友人轎車造成毀損，警方連日追查昨逮獲周男。圖／本報資料照

毒品 通緝 監視器

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