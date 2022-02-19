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喝太醉挑釁隔壁桌反遭痛毆 酒醒後...全忘記

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區林森北路一間酒吧今年情人節清晨發生鬥毆，邱姓男子喝醉挑釁隔壁桌酒客，遭對方扔酒杯砸破頭，警方當下出動警力在附近巡邏，找到出手攻擊的何姓男子等7人，詢後連同先挑釁滋事的邱共8人，依妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，26歲邱男當時酒後失態，出言挑釁隔壁桌的21歲何男，不久後又在廁所遇到何，邱竟出手拉對方衣領，才遭何男等人毆打、扔酒杯。

邱頭部中傷後，友人及店家將他帶到廁所躲避，何等人離開現場。警方獲報出動警力在酒吧附近巡邏，在一處巷口逮捕何。

警方發現邱喝太醉才鬧事，因邱酒醒後，根本忘記有與人發生衝突，詢後仍將他跟何男等人共8人依妨害自由罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方獲報後在酒吧附近加強巡邏，找到何後依現行犯逮捕。記者蔡翼謙／翻攝
警方獲報後在酒吧附近加強巡邏，找到何後依現行犯逮捕。記者蔡翼謙／翻攝

北市 情人節

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