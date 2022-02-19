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被抓才知有天分？學改槍４把中成功3把 嫌傻眼被送辦

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市曾姓男子（40歲）曾在多年前捲入一樁槍殺藥頭黑吃黑案件，多年下來無業並靠父母接濟，近日他想要自食其力，上網自學改造槍支，卻出師不利，遭台北市刑大偵三隊循線調查，日前更上門逮人，並起獲四把槍支。令曾嫌無奈的是，他初學改槍，原以為成功率不高，槍支鑑定可能不過關，想不到四把中有三把改造成功，鑒別具殺傷力，依槍砲罪、毒品罪嫌移送，當場傻眼。

警方2月中旬在曾嫌新店租屋處，起獲4把短槍、12顆子彈、一批改槍工具及大麻、安非他命，為掩人耳目，還在床底下準備情趣內衣與用具，將槍支工具藏放其中，誰知警方上門時，他正在保養槍支，證物全都放在桌上，掩護完全無用。

曾嫌訊問時，自認才剛上網學改槍，剛購買改槍工具與道具槍練習，他認為四把槍支中，認為應該只有一把具有殺傷力，想不到槍支鑑識結果初步出爐，有三把槍支改造成功，曾嫌不知自己天賦傑出，照著網路自己學，竟然這麼快就被「認證」出師。

曾姓男子上網自學改槍，就因高成功率遭警方法辦。記者廖炳棋/翻攝
曾姓男子上網自學改槍，就因高成功率遭警方法辦。記者廖炳棋/翻攝
曾姓男子上網自學改槍，就因高成功率遭警方法辦。記者廖炳棋/翻攝
曾姓男子上網自學改槍，就因高成功率遭警方法辦。記者廖炳棋/翻攝
曾姓男子上網自學改槍，就因高成功率遭警方法辦。記者廖炳棋/翻攝
曾姓男子上網自學改槍，就因高成功率遭警方法辦。記者廖炳棋/翻攝

大麻 毒品

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