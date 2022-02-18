法國總統馬克宏邀參展 女法官郭豫珍心繫因公受害警察

「藝術之都」沙龍展正在巴黎大皇宮舉行，今年評選逾650名藝術家參展，法國總統馬克宏具名邀請，台灣高等法院法官郭豫珍油畫作品《有朝一日（Someday）》也獲選。雖然因疫情影響，藝術家們無法親赴展場，駐法國代表處大使吳志中仍前往支持。

中華藝術文化新創協會19日起在台灣藝術教育館、楊英風美術館舉辦「古往今來過眼煙雲～初見」藝術展及公益拍賣會，郭豫珍也提供8幅畫作，將把義賣所得捐給警政署公益專戶，希望累積善款，擴大慰問因執勤受害的警察遺眷。

郭豫珍除是法官，也取得警大犯防所法學博士、師大美術研究所藝術學碩士，去年年中她舉辦「藍色覺思 - 一個法官的生活美學創作」公益畫展，將443萬畫展所得捐給警政署公益專戶。郭在「古往今來過眼煙雲～初見」展後，藏家扣除給畫家必要成本後的畫款，也將直接匯入警政署公益專戶。

郭豫珍表示，有感於司法天平過度向被告權利傾斜，輕忽了被害人的權益，特別因執勤而遭殺害的警察們，他們的權益並未受到司法持續公平對待與評價，且英勇事蹟恐隨時間而被遺忘。因此，她才將畫展所得捐給警政署公益專戶。

警政署去年12月間召開慰問金管理委員會，審查通過包括因處理補票糾紛遭旅客持刀刺傷致死的李承翰、執行搜索販毒集團案遭槍擊死亡的林宏星、查緝持槍索討毒品欠款案遭開車衝撞槍擊致死的林安順、盤查可疑人車遭持槍往頸部射擊致死的范姜群國、查緝擄人勒贖案遭槍擊致死的葉錫財與李進富等16人。