台南槍毒犯持槍與警對峙被逮 起出2支改造槍彈及毒品

台南警方今天上午追緝39歲涉槍砲案的王姓男子，他拒捕爬上自家2樓後方陽台，沿鄰居集合住宅採光罩逃逸，經7、8戶後不慎踩破鄰居採光罩後跌落，他持槍竄荷槍實彈員警圍捕，經警方柔性勸導，他將槍收起插至後腰，瞬間被制伏，警方擴大偵辦槍枝與毒品來源。

據調查，王男有槍毒相關前科，日前才剛因強盜案假釋出獄，另有槍砲等案在身，他擔心再次遭警方追捕，恐怕難保重刑追溯，上午9時30分得知警方上門查緝，才鋌而走險，涉持槍與警對峙，長達1個半小時左右。

警方上門查訪時，王男的阿嬤出面應門，直說孫子在2樓，王男見狀馬上從2樓陽台後窗逃竄，員警聽聞他踩踏採光罩聲響，驚覺王男已遁逃，破門後兵分多路蜂湧而上，發現他沿鄰居集合住宅採光罩逃逸，直至他踩空跌落後，確認其位置，入屋與他作勢開槍對峙，甚至情緒激動，持槍揚言自戕，經員警曉以大義後，他才將槍收起插至後腰後，隨即遭警方制伏上銬，化解僵局。