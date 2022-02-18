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通緝犯遭逮 泣訴染毒被趕出家門半年未回家

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警局鳳山分局南成派出所員警，今天上午8點巡邏時，逮到潘姓、倪姓2名通緝犯，當2人被帶回所內詢問時，其中一名潘男聲淚俱下，哭訴「染上毒品被趕出家門，半年來都沒回家」讓南成所長林卓材聽了後，自掏腰包買便當給2人，並鼓勵他們服刑結束，好好做人。

警方表示，鳳山分局南成派出所長林卓材、警員劉沂甄2人，今天上午8點巡邏經過鳳山區五甲二路巷口，一名男子見到警車立即回閃到巷內，林卓材察覺「一定有異」，立即下車到巷內查，並在暗巷內四處找尋，發現有數名男子，蹲坐在廢棄市場通道。

其中見到警車就回閃到巷內的男子也在，林卓材一一盤查，發現現場有一名潘男（40歲），有酒駕、詐欺、毒品等多項通緝，另一名倪男（60歲)是毒品通緝犯，當場將2人逮捕。

當帶回派出所詢問時，警方問及為何未出庭及執行，潘男立即流下男兒淚，說出「2年前染上毒品被家門趕出家門，半年左右未回到家中，只能在外四處打臨時工」、「有錢就住旅館，沒錢就找朋友，身上沒有半毛錢」。

林卓材得知後，就自掏腰包買便當給潘男、倪男2人，並告訴他倆「好好在監獄裡服刑、戒治毒品，出來後重新做人」。警詢後依法解送高雄地檢署。

高雄市警局鳳山分局南成派出所員警巡邏逮2名通緝犯。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局鳳山分局南成派出所員警巡邏逮2名通緝犯。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局鳳山分局南成派出所員警巡邏逮2名通緝犯。記者邱奕能／翻攝
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高雄市警局鳳山分局南成派出所員警巡邏逮2名通緝犯。記者邱奕能／翻攝

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