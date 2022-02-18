影／風飛沙幫已故大哥兒子擁槍自重 見警即逃...仍被逮

在地新竹幫派「風飛沙幫」大哥、綽號「大胖興」的鄭興傳，15年前在新竹市警局旁遭槍殺，身重4槍，其中1槍貫穿心臟。沒料鄭的兒子向父親「看齊」，成年後加入幫派，曾犯下毒品、詐欺案件，日前因擁槍自重遭警方逮捕，詢後被依槍砲罪嫌送辦。

士林分局根據線報鎖定30歲鄭嫌行蹤，查出他個性兇殘，特請刑警大隊特勤中隊支援。警方本月10日中午在新竹高鐵站旁停車場見鄭嫌下車，發現他身高180公分、體型龐大；且當警方表明身分，鄭竟拔腿狂奔，雙方追逐數分鐘後，鄭才願意配合。

據了解，鄭嫌住所都不固定，有時租旅館，有時住友人家，警方懷疑他在道上也有與人結怨，偵辦過程中，鄭嫌行跡不算好掌握。

警方在鄭嫌車上查獲1把改造手槍、2個彈匣、12顆子彈，鄭嫌不肯交代來源，警方將持續溯源，詢後依槍砲罪嫌將鄭嫌送辦。