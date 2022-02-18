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外役監科長疑遭幫派尋仇「製造假車禍」爆打 2凶嫌遭聲押

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣自強外役監獄周姓戒護科長15日疑被製造假車禍追撞，下車交談時遭對方持球棒爆打左手骨折。檢警組成專案小組，逮捕2名有幫派背景嫌犯，懷疑是受刑人教唆尋仇，檢依殺人未遂、重傷害、恐嚇等罪嫌聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午開庭裁定。

周姓科長本月15日晚間7時許，下班開車載妻小返家途經花蓮市德安一街，停等紅燈時，並未緊急煞車，卻有一輛白色轎車緩慢從後方輕輕碰撞，後車2名男子下車，雙方短暫交談，後車男子突然揮拳打人，另一人從車上拿鋁製球棒及辣椒水攻擊後逃離現場，過程不到5分鐘。

周左手骨裂、頭部擦挫傷，送往花蓮慈濟醫院救治，同車妻小也被辣椒水波及；花蓮警分局事發當晚即掌握犯嫌身分，通知涉嫌的19歲劉姓及18歲黃姓2名男子到案，並查扣球棒、辣椒水等作案工具，昨天發布新聞稿，指經調閱周邊監視器畫面，分析兩車行車路線，並無尾隨情形，初步研判無預謀。

不過，花蓮地檢署認為案情不單純，有深入追查必要，由檢察官指揮花蓮警分局組成專案小組，積極蒐集事證，昨天上午向花蓮地院聲請搜索票，執行搜索並拘提2名有天道盟太陽會背景的嫌犯到案。

花檢主任檢察官林俊廷說，經檢察官江昂軒訊問後，認2名被告共同涉犯刑法殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌，嫌疑重大且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，昨天深夜11時許向花蓮地院聲請羈押禁見。

事後傳出有受刑人不滿周男以疫情為由阻止返家奔喪，向友人大肆抱怨，周男才遭報復。不過自強外役監副典獄長黃坤芳澄清，疫情期間受刑人都只能與家屬視訊聯絡，做法一視同仁。2嫌則供稱是車禍後對方態度不佳，才憤而打人，否認預謀犯案。

外役監戒護科長當街被幫派分子爆打，讓外界質疑花蓮治安亮紅燈，為展現維護治安決定，花蓮縣警局昨晚立即統合刑事警察大隊、保安隊、交通隊及花蓮警分局等大批警力，在市區多處幫派分子經常聚眾閙事治安熱點，同步實施威力臨檢、路檢勤務，共在花蓮、吉安臨檢28處，查獲2名通緝犯及公共危險案1件1人，將持續查緝不良幫派違法或暴力行為。

花蓮地檢署檢察長鍾和憲也強調，對於花蓮地區治安維護極為重視，不容許任何街頭暴力事件發生，有不法滋事挑釁公權力者，檢察官必會指揮警方從速從嚴偵辦，遏止不法。

花蓮自強外役監周姓戒護科長15日被2名惡煞疑似製造假車禍當街爆打，其中1人還拿鋁棒攻擊。記者王燕華／翻攝
花蓮自強外役監周姓戒護科長15日被2名惡煞疑似製造假車禍當街爆打，其中1人還拿鋁棒攻擊。記者王燕華／翻攝
涉嫌動手打周姓科長的19歲劉姓男子、18歲黃姓男子，向警方供稱是單純行車糾紛。圖／警方提供
涉嫌動手打周姓科長的19歲劉姓男子、18歲黃姓男子，向警方供稱是單純行車糾紛。圖／警方提供
警方查扣2嫌犯案用的鋁棒和辣椒水。圖／警方提供
警方查扣2嫌犯案用的鋁棒和辣椒水。圖／警方提供
花蓮縣警局長戴崇贒（左）、副縣長顏新章（左2）昨晚帶隊稽查治安熱點，強調維護治安決心。圖／警方提供
花蓮縣警局長戴崇贒（左）、副縣長顏新章（左2）昨晚帶隊稽查治安熱點，強調維護治安決心。圖／警方提供

花蓮 幫派 檢察官

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