影／女遇警攔檢 掏褲袋自清...掉出毒品
江姓女子昨天在新北市一間商旅前，看到新北市保安大隊員警，因神色慌張，引起警方注意上前攔檢，江女一開始稱要去上班，又身上說沒有違禁品，還主動掏褲子口袋欲自清，先滑出一包安非他命，隨後又掉出一大包海洛因露餡，改口嬌聲跟員警求饒，辯稱是朋友給的，仍被警方依毒品罪嫌依法送辦。
「我要去上班啦！」「這是朋友給的，不是我的。」46歲江姓女子昨天在三重區正義北路一間商旅前，看到新北市保安大隊員警面露緊張神情，員警察覺有異上前盤查，江女一開始言語結巴，先說要趕去上班，為向員警表示身上沒有攜藏不法物品，主動掏出褲子口袋裡的物品，沒想到先滑出一包安非他命，4.67公克，慌張之餘隨後又從口袋裡，掉出一包海洛因，重16.08公克。
江女連忙辯解說，「這不是我的」，嬌聲嬌氣的不斷跟員警求饒，員警見她矢口否認，也大聲回說，敢做敢當，明明是從妳口袋掉出來的，江女才低頭認錯。警詢後依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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